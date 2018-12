El dibujante Luis Royo, galardonado con el Gran Premio del Cómic Aragonés 2018

Publicado 13/12/2018 21:02:34 CET

El dibujante turolense Luis Royo ha sido galardonado esta noche con el Gran Premio del Cómic Aragonés 2018, en la Gala celebrada en el Centro Cívico Universidad. Esta gran fiesta anual del cómic aragonés, que cumple su octava edición, está organizada por el Salón del Cómic de Zaragoza y el blog de Viñetario, de Óscar Senar.

Antes del inicio de la Gala se ha celebrado el acto de homenaje que la ciudad de Zaragoza rinde a Carlos Ezquerra, uno de sus dibujantes más importantes y queridos, recientemente fallecido. En este acto han estado presentes familiares de Carlos Ezquerra y John Wagner, guionista y creador, junto al autor aragonés, del mítico personaje 'Juez Dredd'.

Posteriormente, en una ceremonia conducida por el trío de cómicos, dibujantes y actores Diego Peña, Rafa Blanca y José Antonio Bernal, se han entregado los galardones de esta edición.

Este acto es el preámbulo a la XVII edición del Salón del Cómic de Zaragoza, que abre sus puertas este viernes, 14 de diciembre, a las

17.00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

El premio al Mejor Guión Aragonés ha sido para Javier Marquina, por Abraxas (GP Ediciones); el Mejor Dibujo Aragonés ha recaído en Sagar Forniés, por "El síndrome de Stendhal" (Norma Editorial); el Mejor Fanzine Aragonés ha sido para "Tebeo de Piña", coordinado por Hombre Picaraza; la Mejor Obra Nacional ha ido para "El día 3", de Cristina Durán, Miguel Á. Giner Bou y Laura Ballester (Ed. Astiberri) y la Mejor Obra Internacional se ha otorgado a "Lo que más me gusta son los monstruos", de Emil Ferris (Reservoir Books).

BIOGRAFÍA

Luis Royo nace en 1954 Olalla, Teruel. Comienza a exponer sus pinturas a partir de 1972 y a publicar su trabajo de cómic en revistas como 1984, Rambla, el Víbora y Heavy Metal en 1980.

En 1983 se vuelca en la ilustración, donde cosechará sus mayores éxitos y desde entonces, publicará sus obras a nivel internacional. Entre otros países, realiza trabajos para Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, entre otros, así como portadas para libros de las más prestigiosas editoriales, Tor Book, Berkley Books, Avon, Warner Books, Batman Books y otras.

Las revistas recurren con frecuencia al arte de Luis Royo para ilustrar sus portadas. A revistas estadounidenses como Heavy Metal o National Lampoon se unen revistas europeas como Cimoc, Cómic Art, Ere Comprime, Total Metal y otras. Estos no serán sus únicos trabajos en estos años, también comienza a realizar carátulas de videos y videojuegos que se han convertido en míticos, como Game Over, Turbo Girl o Navy Moves.

A partir de 1990 y una vez consolidado en una posición de privilegio en el mercado de la ilustración internacional, ampliará su producción de obra de autor. La mayor parte de esta obra será publicada en diferentes medios y soportes, así como en libros propios de autor, Prohibited, Subversive Beauty, Secrets o Fantastic Art, se encuentran entre sus más de veinte títulos de libros personales.

En su larga trayectoria ha realizado exposiciones de su obra en ferias y galerías de arte de Francia, España, Bélgica, Alemania, Rusia y Estados Unidos. También, ha recibido premios como el Silver Award Spectrum (The best in contemporary, Fantastic Art) y The Inkpot Award Comic Art (Comi-con International San Diego) en Estados Unidos, o el Premio de Fantasía El Peregrino en CTPAHHNK, en Rusia.