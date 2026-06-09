Diez personas sin hogar concluyen la formación en peluquería impartida en el albergue municipal de Zaragoza

Diez personas sin hogar concluyen la formación en peluquería impartida en el albergue municipal - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha entregado los diplomas a los participantes del curso de peluquería masculina desarrollado en el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal, dentro del Plan de Primera Oportunidad que impulsa el Ayuntamiento para favorecer la inserción social y laboral de las personas en situación de sinhogarismo.

Un total de diez alumnos --nueve hombres y una mujer-- han completado esta formación intensiva que se ha desarrollado de lunes a jueves, con unas cuatro horas por jornada, durante los meses de abril, mayo y principios de junio.

Ha tenido lugar en una de las nuevas aulas habilitadas tras la reforma del albergue municipal, una actuación histórica en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido más de cinco millones de euros para modernizar y ampliar los servicios destinados a las personas más vulnerables.

El curso ha sido impartido por docentes especializados en peluquería de la empresa de peluquería Passaró, con la supervisión del equipo de educadores y trabajadores sociales del albergue municipal.

COMPROMISO

Durante el acto de entrega de diplomas, Marian Orós ha destacado que "el acceso a talleres formativos de calidad es una herramienta fundamental para recuperar la autonomía personal y abrir nuevas oportunidades laborales".

Ha subrayado además que este curso refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una atención integral a las personas sin hogar, que no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que apuesta decididamente por su inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento.

"La reforma y ampliación del Albergue Municipal nos permite disponer ahora de espacios modernos y adecuados para desarrollar iniciativas formativas como esta, que ayudan a las personas a reconstruir sus proyectos de vida y a recuperar expectativas de futuro", ha añadido Orós.

El curso ha tenido una excelente acogida, ya que se han cubierto las diez plazas ofertadas y ha sido valorado de manera muy satisfactoria tanto por los usuarios como por los docentes y personal municipal del Albergue, por lo que el Ayuntamiento valorará su continuidad después del verano.

Entre los participantes figuran usuarios de diferentes perfiles, la mayor parte jóvenes sin hogar procedentes de países del África subsahariana.

FORMACIÓN ORIENTADA A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

La formación ha estado orientada a facilitar una salida profesional en un sector con una elevada demanda laboral, como es la peluquería masculina. Los alumnos han adquirido competencias técnicas en las principales modalidades de corte de cabello y arreglo de barba, así como conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, imagen profesional y funcionamiento de un entorno laboral real.

El programa formativo ha combinado aprendizaje técnico, prácticas supervisadas y atención directa a usuarios del propio centro. De hecho, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el servicio de peluquería prestado durante el desarrollo del curso. Cada alumno ha realizado una media de cinco servicios diarios, alcanzando un total de más de 500 cortes y arreglos ofrecidos a usuarios del Albergue Municipal.

Esta experiencia práctica ha permitido a los participantes perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno real de trabajo, reforzando al mismo tiempo aspectos como la responsabilidad, la disciplina horaria, el trabajo en equipo y la atención al público.

El curso forma parte de las políticas de inserción sociolaboral desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan de Primera Oportunidad, que incluye también otras actividades formativas y de promoción personal que se desarrollan de manera estable en el Albergue Municipal: cursos de español, talleres de autonomía digital, cocina, lectura, mecánica de bicicletas, costura, manualidades y actividades culturales o deportivas.

A todas estas iniciativas se suman otros proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla con entidades sociales del Tercer Sector como San Ezequiel Moreno, Centro Social San Antonio SERCADE o la Fundación Dolores Sopeña, orientados a mejorar la empleabilidad, la formación, la autonomía personal y la ocupación saludable del tiempo libre de las personas sin hogar.