Dimite la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero, por motivos personales

Archivo - El director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, y la directora gerente del IASS, Marta Tejero, en una imagen de archivo. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero, ha presentado este lunes, 31 de agosto, su dimisión del mencionado cargo debido a motivos personales.

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, que dirige Alejandro Nolasco (Vox), ha agradecido a Marta Tejero los servicios prestados durante el tiempo que ha estado al frente del IASS, desarrollando una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón.

Su gestión "fue fundamental" para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio, señala este departamento del Gobierno de Aragón.