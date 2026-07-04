Los dinosaurios de Ababuj (Comarca Comunidad de Teruel), protagonistas de una 'Paleoguía' de la Fundación Dinópolis

El yacimiento 'Ababuj' es frecuentado por turistas interesados en conocer el patrimonio paleontológico provincial. - FCPTD

TERUEL 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La serie de publicaciones de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, denominada 'Paleoguías', tiene un carácter educativo y divulgativo en torno a la historia de la vida en la Tierra, con el objetivo de educar y difundir la paleontología al público general. El décimo número, titulado 'Ababuj. Una ventana a los ecosistemas de dinosaurios', aborda principalmente el geoturismo relacionado con dos de los yacimientos de huellas de dinosaurios en este municipio y sobre los diferentes tipos de icnitas que hay en ellos.

En la publicación, la número diez de la serie, de nivel básico y que forma parte de un conjunto de paleoguías específicas sobre varios municipios de la Comarca Comunidad de Teruel, se explica de forma amena y educativa, cómo se formaron las icnitas o huellas fosilizadas, qué información aportan sobre el comportamiento y la locomoción de los dinosaurios y cuáles son los principales tipos identificados en el municipio.

Además, permite comprender el paisaje geológico de Ababuj y la importancia de la musealización in situ de los yacimientos, con el fin de garantizar la preservación de los fósiles y el desarrollo de un turismo científico sostenible.

Además del yacimiento clásico Ababuj, Bien de Interés Cultural, el otro yacimiento destacado es Santa Ana. Este enclave fue descubierto por el equipo de la Fundación Dinópolis y convertido hoy en uno de los yacimientos con mayor abundancia y diversidad de huellas de dinosaurio de la Comarca Comunidad de Teruel.

Las excavaciones realizadas en los últimos años han permitido documentar más de 250 icnitas, aportando información de gran valor para la investigación científica en marcha relacionada con los dinosaurios saurópodos, terópodos y ornitópodos.

En los últimos años, la colaboración entre la Fundación y la Comarca Comunidad de Teruel ha propiciado el desarrollo de diversas acciones científicas y museográficas en diversos municipios.

CONTENIDO DISPONIBLE EN LA WEB DE LA FUNDACIÓN

Esta simbiosis facilita la difusión educativa del abundante patrimonio paleontológico de la Comarca, a través del proyecto Dinoexperience, y complementa e incrementa los yacimientos visitables del proyecto provincial de la Fundación denominado 'La Carretera de las Huellas de Dinosaurio'.

La 'Paleoguía está disponible de forma gratuita para su descarga en línea a través de la web 'www.fundaciondinopolis.org' y de los canales de promoción turística de la Comarca Comunidad de Teruel.

Además, se ha realizado una tirada de 5.000 ejemplares impresos que se distribuirán en distintos puntos de información y oficinas de turismo de dicha Comarca.

La nueva publicación ha sido llevada a cabo por los paleontólogos de la Fundación: Josué García Cobeña, Alberto Cobos, Ana González y Sergio Sánchez Fenollosa, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU a través de la Comarca Comunidad de Teruel, en el marco del Plan de Protección Patrimonial integrado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.