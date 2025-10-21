Diputación y Bomberos de Huesca firman acuerdo: Fin a la huelga y mejora de condiciones laborales

Firma del acuerdo entre la DPH y los Bomberos. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Isaac Claver; el diputado de bomberos, Javier Catalán; y la diputada responsable de Recursos Humanos, Lola Ibort, han firmado con el Comité de Huelga un acuerdo que pone fin a los paros y con el que la plantilla "mejora sustancialmente sus condiciones laborales y retributivas".

Tras la firma, que ha tenido lugar este martes en el parque de Barbastro, han visitado las instalaciones para conocer parte de los nuevos vehículos y equipamientos de última generación que ha adquirido la Diputación y que forman parte del Plan de Inversiones, con 6,6 millones invertidos en los últimos tres años, ha informado la institución provincial.

El presidente, Isaac Claver, ha señalado que se trata de un acuerdo "muy satisfactorio, muy fructífero y muy positivo para todo el servicio provincial de bomberos en nuestra provincia de Huesca, porque mejora aspectos muy concretos: amplía la categoría de toda la plantilla, se reducen las guardias y las horas, y se incrementan económicamente las guardias de refuerzo".

"Lo hemos demostrado con hechos en dos años de gobierno, invirtiendo más de 6 millones de euros en medios técnicos y en equipamiento, y tenemos un plan para seguir mejorando tantos los parques como la cobertura", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del Comité y oficial de bomberos, Carlos Arbués, ha celebrado el acuerdo alcanzado, subrayando "el compromiso de la administración para la mejora del servicio".

MEJORAS

Tal y como se anunció el pasado viernes, el acuerdo entre la Diputación de Huesca y el Comité de Huelga de los bomberos contempla cuatro aspectos muy concretos. En primer lugar, aumenta el complemento de destino en toda la plantilla --de 16 a 19 en bomberos y de 18 a 20 en oficiales--.

En cuanto a la jornada laboral, se reducen tres guardias estipuladas en los próximos tres años --una en 2026 y dos en 2027--, lo que implica 72 horas anuales menos y se incrementa un 20% el importe en concepto de guardias voluntarias de refuerzo en 2026 y el 25% en 2027.

Del mismo modo, la DPH se compromete a la reorganización y ampliación del servicio de acuerdo a criterios técnicos y en función de la estructura actual de parques, la plantilla y las nuevas condiciones laborales. Todo ello en coordinación con el Gobierno de Aragón para la constitución del futuro Consorcio Autonómico.

Tras la firma, el presidente y los diputados han conocido algunos de los nuevos vehículos adquiridos recientemente y pertenecientes al Plan de Inversiones que la Diputación de Huesca ha diseñado para mejorar su servicio de emergencias.

Dos de las últimas adquisiciones son dos autobombas de última generación, una ya presta servicio en el parque de Barbastro y la otra en el de Sabiñánigo. Ambos vehículos han supuesto una inversión superior al millón de euros.