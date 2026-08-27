Diputación de Huesca y Ayuntamiento de Lanaja invierten 83.000 euros para mejorar la calidad del agua

El presidente de la DPH, Isaac Claver, en la planta potabilizadora de Lanaja. - DPH.

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca concederá al Ayuntamiento de Lanaja una subvención de 66.400 euros para mejorar las instalaciones municipales de potabilización de agua mediante la incorporación de un sistema de filtrado por carbón activo. La actuación cuenta con un presupuesto total de 83.000 euros, de los que el consistorio aportará los 16.600 euros restantes con fondos propios.

El proyecto permitirá modernizar el actual sistema de tratamiento, que dispone únicamente de filtrado por arena. La nueva instalación estará diseñada para eliminar pesticidas y otras sustancias químicas potencialmente perjudiciales que este sistema convencional no puede retener, además de mejorar las propiedades organolépticas del agua, como su sabor, olor y apariencia.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha subrayado que esta inversión ofrece una respuesta concreta a una necesidad esencial para Lanaja. "Nuestra forma de trabajar desde la Diputación es estar cerca de los ayuntamientos, conocer sus necesidades y ayudarles a resolver los problemas que afectan directamente a sus vecinos. Cuando hablamos de un servicio tan básico como el abastecimiento de agua, tenemos que ser especialmente ágiles y aportar soluciones", ha señalado.

La alcaldesa de Lanaja, Aránzazu Barcos, ha destacado que esta actuación "permite transformar una situación que generó gran preocupación en una mejora permanente del sistema de potabilización", con unas instalaciones "más modernas, seguras y preparadas ante posibles contaminaciones". Ha agradecido al presidente de la Diputación, Isaac Claver, "su sensibilidad y compromiso para ayudar a encontrar una solución definitiva".

Con un mantenimiento adecuado, los nuevos filtros tendrán una vida útil superior a diez años. La actuación permitirá reforzar la protección frente a posibles contaminantes, aumentar la calidad y salubridad del agua y dotar al municipio de unas instalaciones preparadas para responder a sus necesidades futuras.