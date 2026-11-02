La Diputación de Huesca inicia la mejora integral de los accesos a Morilla y Monesma

Isaac Claver y Álvaro Bescós han visitado la zona de los trabajos. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, y el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, han visitado los trabajos de mejora de las carreteras de acceso a Morilla y Monesma, que ya se encuentran en marcha. La institución provincial destina más de 600.000 euros a la renovación de estas dos vías, una actuación que permitirá mejorar las comunicaciones de ambos núcleos de población.

Estas carreteras presentaban un importante deterioro y necesitaban una intervención en profundidad. Las obras permitirán solucionar los problemas que arrastraban ambos accesos, especialmente visibles en el estado del firme y agravados por los episodios de lluvias de la pasada primavera. Se trata de carreteras utilizadas habitualmente por los vecinos de Morilla y Monesma y que sostienen además una intensa actividad agrícola.

Esta renovación permitirá mejorar tanto la comodidad como la seguridad de la circulación. Los trabajos incluyen la reconstrucción y el reasfaltado completo del firme, además de diferentes actuaciones sobre los sistemas de drenaje. La mejora de la evacuación del agua constituye uno de los puntos fundamentales de la obra tanto para proteger el nuevo pavimento como para reducir el riesgo de que futuros episodios de lluvias vuelvan a provocar daños importantes en la carretera.

Esta inversión forma parte del trabajo que desarrolla la DPH para mejorar su red viaria y garantizar unas comunicaciones adecuadas en el medio rural. Unas infraestructuras que resultan esenciales para la movilidad diaria de los vecinos, la actividad económica y la conexión entre los pequeños núcleos de población de la provincia.