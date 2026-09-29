La Diputación de Huesca inicia las obras de mejora del enlace de Sariñena entre la A-131 y la A-129

Las obras van a mejorar el enlace de unos 800 metros que comunica las carreteras A-131 y A-129, junto al polígono industrial Saso Verde de Sariñena. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

SARIÑENA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha comenzado las obras de mejora del enlace de unos 800 metros que comunica las carreteras A-131 y A-129, junto al polígono industrial Saso Verde de la capital monegrina. La actuación permitirá renovar por completo el firme de una vía especialmente castigada por el intenso paso de tráfico agrícola y pesado y dará respuesta a una reivindicación planteada durante años por vecinos, empresas y usuarios.

El presidente de la DPT, Isaac Claver, ha destacado que "en julio asumimos un compromiso muy concreto que era buscar una solución y acometer esta actuación en septiembre. Desde ese momento se ha trabajado en comprometer los recursos necesarios y completar su tramitación. Esta semana han comenzado las obras y eso es lo importante: transformar una reivindicación que llevaba años encima de la mesa en una solución real".

Claver ha añadido que "las obras públicas necesitan planificación, financiación y tramitación antes de que puedan entrar las máquinas. La Diputación anunció que actuaría en septiembre y en septiembre comienzan los trabajos. Queremos que los vecinos y las empresas de Los Monegros dispongan cuanto antes de una conexión segura y adecuada a la enorme actividad agrícola, ganadera e industrial que soporta diariamente esta vía, ya que se trata de una infraestructura estratégica para el municipio".

La intervención afectará a todo el tramo, que cuenta con una anchura aproximada de ocho metros. Los trabajos comienzan con el laboreo y rasanteo del firme existente para preparar la plataforma, sobre la que posteriormente se extenderá una nueva capa de conglomerado asfáltico. La actuación incluye además la reconstrucción de los elementos de drenaje, la mejora de la señalización y la reposición de las marcas viales. El plazo estimado de ejecución es de un mes.

Este enlace comunica directamente la A-131 con la A-129 y presta además servicio al polígono industrial Saso Verde, donde se encuentran numerosas empresas, entre ellas la Cooperativa de Los Monegros. Se trata de una conexión especialmente utilizada por tractores, maquinaria agrícola, camiones y vehículos vinculados a la actividad empresarial y agroganadera de la comarca, además de permitir evitar parte del tráfico pesado por el casco urbano de Sariñena.