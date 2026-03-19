La Diputación de Huesca invierte 1,7 millones de euros en carreteras afectadas por los temporales

La DPH está trabajando ya en el acceso a Bergua desde la N-260 para solventar el desprendimiento que se produjo la madrugada del pasado 20 de enero y que llegó a cortar la carretera. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

HUESCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) está llevando a cabo diversas actuaciones en varias carreteras de la provincia que han resultado afectadas por las borrascas registradas en los últimos meses. En total, la institución destina alrededor de 1,7 millones de euros a la reparación y mejora de distintos accesos viarios que han sufrido desprendimientos, deslizamientos y daños en el firme como consecuencia de las lluvias y nevadas.

Las intervenciones se enmarcan dentro de la línea de respuesta ágil que mantiene la Diputación ante situaciones de emergencia que afectan a las comunicaciones en el territorio. Los temporales han provocado problemas como desprendimientos de taludes, grietas en la calzada, deterioro de sistemas de drenaje o deformaciones en el asfalto, lo que ha obligado a actuar en diferentes puntos de la red viaria provincial.

Una de las actuaciones más destacadas se está desarrollando en el acceso a Bergua desde la carretera N-260. En este tramo se produjo un desprendimiento durante la madrugada del pasado 20 de enero que llegó a cortar la vía. Tras el incidente, el área de Obras de la Diputación activó trabajos urgentes para retirar materiales de la calzada y permitir la reapertura de la carretera, inicialmente solo para residentes.

Actualmente se está ejecutando una intervención valorada en cerca de 300.000 euros con el objetivo de evitar que la inestabilidad del talud continúe avanzando. Entre las actuaciones realizadas se incluyen trabajos para desprender los materiales más peligrosos de la ladera y la instalación de cables y bulones que permiten asegurar el terreno y mejorar la estabilidad del entorno.

Otra de las actuaciones en marcha se localiza en la carretera HU-V-2201, entre los municipios de Borau y Aísa, donde se está estabilizando un deslizamiento que afecta a unos 120 metros de vía. La inversión prevista en este caso asciende a 180.000 euros y contempla la retirada del firme desplazado, la ejecución de muros de escollera, la mejora del drenaje y la reposición del pavimento y de los sistemas de contención.

También se están llevando a cabo trabajos en el acceso a Acumuer desde Larrés. En esta carretera se detectaron varios deterioros tras el temporal de septiembre de 2025, entre ellos asientos en terraplenes y grietas en la calzada. Las lluvias registradas durante los meses de enero y febrero de este año agravaron la situación, generando nuevas deformaciones y deslizamientos en el firme. La Diputación invertirá en esta actuación más de 300.000 euros para corregir los daños y reforzar la seguridad de la vía.

Otra intervención de carácter urgente se desarrolla en Fonchanina, en la carretera que une Castanesa con esta localidad. El problema surgió tras un deslizamiento registrado a finales del pasado año, cuando se iniciaron los primeros trabajos que posteriormente tuvieron que interrumpirse por la llegada de la nieve. Las obras se han retomado recientemente y cuentan con una inversión de 291.000 euros para ejecutar labores de sostenimiento y corrección, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Por otro lado, la Diputación ya ha finalizado los trabajos para despejar el acceso a San Felices desde Agüero, donde se produjo un desprendimiento de piedras que afectó a la carretera. En este caso, la institución provincial ha destinado 30.000 euros a la retirada de escombros y a la reposición del firme para restablecer la circulación con normalidad.

MEJORA DE ACCESOS EN ILCHE Y MONZÓN

Además de estas actuaciones ya en marcha o finalizadas, la Diputación se encuentra en proceso de adjudicación de las obras de reconstrucción del firme y mejora del drenaje en las carreteras HU-V-8742 y HU-V-8741, situadas en los términos municipales de Ilche y Monzón. Estos trabajos permitirán mejorar los accesos a las localidades de Morilla y Monesma, que también se han visto muy afectados por el paso continuado de borrascas.

Las obras previstas consistirán en el acondicionamiento de más de nueve kilómetros de carretera y cuentan con una inversión superior a los 600.000 euros. Con estas actuaciones, la Diputación busca reforzar la seguridad de la red viaria provincial y garantizar la accesibilidad a los municipios y núcleos rurales, especialmente en zonas donde las condiciones meteorológicas han causado importantes daños en los últimos meses.

En conjunto, estas intervenciones reflejan el esfuerzo de la institución provincial por mantener en buen estado las infraestructuras viarias y responder con rapidez a los efectos de los temporales, que han tenido un impacto significativo en distintos puntos de la provincia de Huesca.