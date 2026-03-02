La Diputación Provincial de Huesca se suma a 'Sigena Mágica' para seguir recuperando el patrimonio altoaragonés

Claver, Naya y Orduna ante el alfarje que desde este lunes puede admirarse en el hall de la DPH. - DPH

HUESCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hall de la Diputación Provincial de Huesca expone desde este lunes y hasta el 22 de marzo el cuarto alfarje de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena reconstruido por la Asociación 'Sigena Mágica'.

Se trata de un proyecto impulsado por el monegrino Juan Naya que permite redescubrir el esplendor original del Monasterio mediante una recreación fiel y artesanal del artesonado mudéjar.

El cuarto alfarje recreado de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena inicia una nueva etapa expositiva en la sede de la Diputación Provincial de Huesca, donde este lunes ha sido presentado oficialmente en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Isaac Claver, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y Juan Naya junto a todo el equipo del proyecto Sigena Mágica.

En su intervención Isaac Claver ha destacado que "el trabajo de recuperación que emprendió Juan Naya hace 20 años es mucho más que una rehabilitación material es también simbólica. Porque recuperar estas piezas es también recuperar parte de nuestra identidad, de quienes somos. Además esta iniciativa nos recuerda que hablar de patrimonio no es solo hablar del pasado: es también una inversión de futuro".

Por todo ello la DPH y Sigena Mágica mantendrán nuevos contactos en próximas fechas con el objetivo de que la institución provincial pueda colaborar en el desarrollo de este proyecto.

La pieza que ya se muestra en la Diputación es el producto de un ambicioso proceso de investigación histórica y recreación artesanal. El alfarje es el resultado de un desafío asumido hace más de un año y medio por un equipo de artesanos de Almudévar y Huesca.

La estructura de madera fue desarrollada por el maestro artesano Paco Luis Martos, Premio Nacional de Artesanía, y el dorado y la policromía han sido ejecutados bajo su supervisión junto a la restauradora Florencia Iracema.

La recreación se basa en un estudio minucioso de las fotografías en blanco y negro realizadas antes de la destrucción del artesonado en 1936, abordando con rigor la geometría, los motivos decorativos y los dorados característicos de la techumbre medieval original, realizada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII.

La muestra en la Diputación Provincial de Huesca, que podrá visitarse hasta el 22 de marzo, supone un nuevo paso en la difusión de este trabajo artesanal y cultural.