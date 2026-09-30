La Diputación de Teruel aprueba una modificación presupuestaria de 24 millones, con 22,8 para los ayuntamientos

Sesión plenaria de la Diputación Provincial de Teruel. - DPT

TERUEL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha aprobado este lunes en el pleno ordinario de septiembre una modificación presupuestaria que asciende a 24 millones de euros, que permitirá poner a disposición de los ayuntamientos 22,8 millones de euros a través del Plan de Concertación, el de mayor cuantía de la historia de la institución.

Además de esta partida, la DPT destinará también dinero a financiar actuaciones en el servicio de bomberos, caminos rurales, comercio y natalidad.

El Fondo de Concertación permite dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad para afrontar tanto inversiones como gastos sobrevenidos durante el año, desde reparaciones y obras no previstas hasta actuaciones derivadas de daños o situaciones extraordinarias.

Los 22,8 millones del Plan de Concertación se suman a los 10 millones de euros ya contemplados en el Plan de Obras y Servicios, con lo que la Diputación eleva a 32,8 millones de euros la financiación destinada directamente a los municipios. A esta cantidad se añaden otros 22 millones de euros en actuaciones de carreteras, actualmente en ejecución, adjudicadas o pendientes de ejecutar. Además del Plan de Concertación, la modificación incorpora nuevas partidas para diferentes áreas.

La Diputación destinará 150.000 euros más a bomberos, 227.500 euros a caminos rurales y 50.000 euros al bono del pequeño comercio. También se incrementa en 21.000 euros la partida destinada a ayudas a la natalidad, una ampliación que permitirá alcanzar la cuantía máxima de 600 euros por cada niño nacido, según las condiciones establecidas en la convocatoria.

La modificación presupuestaria aprobada moviliza alrededor de 24 millones de euros mediante tres vías: 8,96 millones proceden del remanente de tesorería, 4,97 millones de reajustes de créditos y 10,52 millones de nuevos o mayores ingresos previstos. Entre los mayores ingresos previstos se encuentran también las participaciones en los tributos del Estado, actualizadas para 2026 tras el Real Decreto-ley 13/2026.

Con la aprobación de esta modificación, la institución provincial refuerza su capacidad de gasto en la recta final del ejercicio y canaliza una parte importante de los nuevos recursos hacia los ayuntamientos, que serán los encargados de decidir el destino de los 22,8 millones correspondientes al Plan de Concertación.

MOCIONES

En el apartado de mociones, el pleno ha debatido una presentada por el grupo socialista para la mejora, estabilización, dotación, transparencia y planificación del Servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de Partido Popular, Teruel Existe y PAR.

Otra de las propuestas votadas, presentadas por el grupo socialista, ha consistido en instar al Gobierno de Aragón a establecer un marco regulatorio para la implantación y funcionamiento de las plantas de biometano en Aragón. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE y Teruel Existe y los votos en contra de Partido Popular y PAR.

Por último, el pleno ha tratado la proposición de Teruel Existe para instar al Gobierno de Aragón a crear una unidad estructurada de atención intermedia y un plan de aprovechamiento sociosanitario para el inmueble del antiguo hospital de Alcañiz. La moción ha rechazada tras los votos en contra del Partido Popular y el PAR y la abstención del PSOE.