La Diputación de Teruel invierte 2 millones en la mejora de la carretera Loscos-Monforte de Moyuela

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, visita la carretera entre Loscos y Monforte de Moyuela. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera TE-V-1611, que une las localidades de Loscos y Monforte de Moyuela, en la Comarca turolense del Jiloca estará completamente mejorada tras la actuación que va a acometer la Diputación de Teruel en la que invertirá dos millones de euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).

Esta obra, que se desarrolla en un tramo de 3,5 kilómetros, se suma a las llevadas a cabo en otros tramos intermedios con cargo a otras convocatorias del FITE y del presupuesto de la institución provincial, y supone mejorar definitivamente el tramo desde Loscos a Monforte de Moyuela, ha informado la DPT.

El presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, ha visitado la carretera, acompañado por el diputado delegado de Vías y Obras, Francisco Narro y los alcaldes de Loscos y Monforte de Moyuela, Miguel Bailo y Paula Delmás, respectivamente, además de Manuel Fuertes, técnico de la DPT.

"La distancia entre los dos municipios es 4,1 kilómetros, 600 m ya estaban mejorados y ahora la inversión de dos millones de euros que incluimos en el FITE 2025 va a mejorar 3,5 kilómetros. Con esta actuación ya está toda la carretera renovada", ha destacado Juste.

"Desde la Diputación seguimos pensando que la gente viva donde quiera, pero que reciba el mismo nivel de servicios", ha subrayado el presidente, quien ha destacado que "era una obra muy demandada en la zona y, gracias a esta inversión, ya va a ser una realidad".

Las obras se desarrollarán en el tramo desde Loscos hasta el punto kilométrico 2,749 y consisten en la mejora de la plataforma con variantes de trazado ampliando la sección actual de 4-5 metros hasta los 8 metros de plataforma con 7 metros de pavimento. Se le dota de trazado adecuado tanto en planta como en alzado así como una explanada y firme, finalizada con una capa de 6 centímetros de Mezcla Bituminosa en Caliente.

A su vez, se mejorará el drenaje de la carretera y se ejecutará la señalización y balizamiento adecuados a la normativa actual.

Actualmente la institución provincial está redactando la separata del proyecto original, que permita la licitación de las obras en la anualidad 2027 y su ejecución en dicha anualidad y 2028.

Con esta actuación se completa la mejora de esta vía, después de que ya se actuara en el tramo intermedio del 2+740 al 3+360, con cargo al FITE 2022 y presupuesto propio de la DPT de 2026.