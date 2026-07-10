La Diputación de Zaragoza aprueba el Plan PIMED con 1,3 millones de euros para inversiones en 26 municipios

Renovaión del alumbrado de los pueblos de Ejea.
Renovaión del alumbrado de los pueblos de Ejea. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 10 julio 2026 13:44
Seguir en

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha aprobado el Plan de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades Territoriales o Singulares Afecciones (PIMED) correspondiente al ejercicio 2026 que está dotado con 1.344.128 euros y permitirá financiar un total de 41 actuaciones en 26 municipios de la provincia.

El diputado provincial Abraham Martínez ha destacado que el Plan PIMED vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación Provincial de Zaragoza con los municipios que más apoyo necesitan. En esta convocatoria se destinan 1,3 millones de euros a 26 localidades de la provincia para ayudarles a afrontar dificultades específicas y desarrollar actuaciones que mejoren los servicios y la calidad de vida de sus vecinos.

"Este plan está pensado para dar respuesta a situaciones concretas que los ayuntamientos no pueden afrontar solos. Queremos que ningún municipio se quede atrás por tener circunstancias especiales o necesidades extraordinarias", ha señalado Martínez.

Además, ha subrayado que el PIMED es una herramienta útil para ofrecer soluciones ágiles y adaptadas a la realidad de cada localidad. "Escuchamos a los ayuntamientos y actuamos donde más falta hace, porque nuestro objetivo es que todos los municipios, independientemente de su tamaño o de las dificultades que atraviesen, puedan seguir avanzando", ha concluido.

El PIMED está dirigido a localidades que presentan dificultades específicas por su situación territorial o por la implantación en su término de infraestructuras o servicios de interés general. Su singularidad radica en que tanto los ayuntamientos beneficiarios como las cuantías asignadas están predeterminados, y las ayudas deben destinarse a la ejecución de obras y servicios de infraestructuras, a la dotación de equipamientos municipales o a la adquisición de bienes y suministros para servicios de interés local.

Las inversiones previstas permitirán acometer mejoras en viales, alumbrado público, mantenimiento de infraestructuras municipales o rehabilitación de viviendas, entre otras actuaciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado