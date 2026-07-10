La Diputación de Zaragoza aprueba el Plan PIMED con 1,3 millones de euros para inversiones en 26 municipios

Renovaión del alumbrado de los pueblos de Ejea. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha aprobado el Plan de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades Territoriales o Singulares Afecciones (PIMED) correspondiente al ejercicio 2026 que está dotado con 1.344.128 euros y permitirá financiar un total de 41 actuaciones en 26 municipios de la provincia.

El diputado provincial Abraham Martínez ha destacado que el Plan PIMED vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación Provincial de Zaragoza con los municipios que más apoyo necesitan. En esta convocatoria se destinan 1,3 millones de euros a 26 localidades de la provincia para ayudarles a afrontar dificultades específicas y desarrollar actuaciones que mejoren los servicios y la calidad de vida de sus vecinos.

"Este plan está pensado para dar respuesta a situaciones concretas que los ayuntamientos no pueden afrontar solos. Queremos que ningún municipio se quede atrás por tener circunstancias especiales o necesidades extraordinarias", ha señalado Martínez.

Además, ha subrayado que el PIMED es una herramienta útil para ofrecer soluciones ágiles y adaptadas a la realidad de cada localidad. "Escuchamos a los ayuntamientos y actuamos donde más falta hace, porque nuestro objetivo es que todos los municipios, independientemente de su tamaño o de las dificultades que atraviesen, puedan seguir avanzando", ha concluido.

El PIMED está dirigido a localidades que presentan dificultades específicas por su situación territorial o por la implantación en su término de infraestructuras o servicios de interés general. Su singularidad radica en que tanto los ayuntamientos beneficiarios como las cuantías asignadas están predeterminados, y las ayudas deben destinarse a la ejecución de obras y servicios de infraestructuras, a la dotación de equipamientos municipales o a la adquisición de bienes y suministros para servicios de interés local.

Las inversiones previstas permitirán acometer mejoras en viales, alumbrado público, mantenimiento de infraestructuras municipales o rehabilitación de viviendas, entre otras actuaciones.