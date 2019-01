Directivos de Aragón muestran "cierta inquietud" para 2019 ante la inestabilidad en la política nacional e internacional

Publicado 25/01/2019 13:51:24 CET

Así lo registra el Indicador de Opinión ADEA del segundo semestre de 2018

ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Opinión de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) del segundo semestre de 2018, muestra que entre los socios de la organización hay "cierta inquietud" por el futuro de la economía para los próximos meses. Esto se debe a la inestabilidad en la política nacional, con la cercanía de celebración de elecciones, la atomización de partidos y las dificultades para aprobar presupuestos; e internacional, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit.

Así lo han explicado, este viernes en una rueda de prensa en Zaragoza, el presidente y el secretario general de ADEA, Salvador Arenere y José Guillén, respectivamente. Dicho barómetro se obtiene a partir de una encuesta que recoge las impresiones de los directivos sobre diferentes aspectos relacionados con la situación económica y a la que, en esta ocasión, han respondido 218 directivos y ejecutivos de las áreas de dirección general, dirección financiera, dirección comercial y de recursos humanos, de los sectores automoción, industrial, servicios y comercial de las empresas de la Comunidad.

El Indicador de Opinión refleja que los directivos son un poco más pesimistas con la situación económica de los próximos meses que en el mismo semestre del año anterior. De esta forma, en todos los ámbitos que trata la encuesta aumenta ligeramente la cantidad de directivos que creen que la situación empeora, aunque la estabilidad es la tónica en las respuestas.

Así, sobre las facilidades para la obtención de financiación que creen que se encontrarán de enero a junio de 2019, el 3,8 por ciento opinan que empeorarán, frente al 1,6 por ciento que tenían esta impresión en el mismo periodo de 2017. No obstante, en el segundo semestre de 2012 fue cuando los directivos de ADEA peor percibieron la obtención de financiación, un 26,67 por ciento creían que empeoraba. En este caso, aquellos que apuntan a que la situación permanecerá estable son el 76,9 por ciento y que mejorará el 19,2 por ciento.

En el último semestre de 2017 eran el 47,6 por ciento de los directivos los que creían que las facilidades para financiarse mejoraban, aunque este porcentaje ha estado más bajo, ya que era sólo del 17,78 por ciento en el Indicador del último semestre de 2012 y del 15,91 en el de 2013.

Algo similar ocurre en la evolución de la plantilla y la productividad, donde hay menor optimismo pero la percepción de la mayoría de los encuestados sigue siendo positiva. El 3,5 por ciento cree que empeorará, frente al 1,6 por ciento de 2017; el 27 que mejorará y el 68,6 que permanecerá estable.

VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR.

En el caso de la evolución de las cifras de ventas en el mercado interior, el empeoramiento que se aprecia en la opinión de los directivos todavía está menos agudizado, ya que la diferencia entre la encuesta del último semestre de 2018 y la de 2017 no llega a ser de un punto porcentual, mientras que sí que aumenta la impresión de que se permanecerán estables. En concreto, el 5,2 por ciento cree que empeorarán, el 69 que se mantendrán y el 25,8 que mejorarán, frente al 4,8, el 61,9 y el 33,3 por ciento del mismo periodo del año anterior.

Los directivos que creen que las exportaciones empeorarán han aumentado en más de cuatro puntos porcentuales --el 13,5 por ciento frente al 9,1 por ciento--, los que opinan que mejorarán han caído siete puntos --del 27,3 al 20,2 por ciento-- y han incrementado los que dicen que se mantendrán estables, pasan del 63,6 por ciento del año anterior al 66,3 por ciento de este año.

El presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha evidenciado que estos resultados de la encuesta chocan con la buena perspectiva que tienen las exportaciones en la región, pero ha recordado que la automoción tiene un peso muy importante en este ámbito y que, en el conjunto de la región, hay 2.000 empresas que exportan. De esta forma, ha aclarado que los directivos encuestados evidencian su preocupación por la situación internacional.

Ha comentado que la guerra entre Estados Unidos y China, con el proteccionismo de los americanos y las perspectivas de que finalmente se produzca "una salida dura" del Reino Unido de la Unión Europea, empeoran el panorama económico para las exportaciones y en el resto de ámbitos.

Los directivos encuestados por ADEA también han mostrado su opinión sobre las importaciones. Las perspectivas empeorarán para el 6,5 por ciento, permanecerán estables para la gran mayoría, el 76,8 por ciento, y mejorarán para el 16,7 por ciento. En el mismo semestre de 2017 empeoraban para el 3,9, estaban estables para el 74,7 y mejoraban para el 21,4.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA.

Sobre la evolución general de la economía aragonesa, la mayoría consideran que va a permanecer estable, un 64,1 por ciento; el 27,4 cree que mejorará y el 8,5 por ciento que empeorará. Estas respuestas son un poco menos optimistas que las registradas en el mismo periodo del año anterior, cuando el 5,1 pensaban que empeoraría, el 33,7 que mejoraría y el 61,2 que se mantendría estable.

Salvador Arenere ha señalado que este ligero pesimismo se debe a que, a las circunstancias internacionales anteriormente citadas con la guerra comercial entre EEUU y China y el Brexit, hay que sumar la situación política. Ha señalado que hay una falta de liderazgo en Europa, con la retirada de Angela Merkel y la caída de popularidad del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Asimismo, ha apuntado que este 2019 es un año de elecciones europeas, autonómicas y municipales y la atomización de los partidos están complicando la aprobación de presupuestos, lo que aumenta la sensación de inestabilidad y afecta a las posibles inversiones.

"Aragón ha crecido muy bien, por encima de la media, en el semestre anterior, hay previsiones de seguir por encima de la media nacional, sobre todo en exportaciones y en inversión, pero empieza a haber una preocupación en los directivos para el futuro, por los factores externos y por la inestabilidad política interna, lo que genera problemas de confianza, que es fundamental para la inversión", ha resumido.

PRESUPUESTOS.

El presidente de ADEA ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aumenta un 32,5 por ciento más que en 2018 para la Comunidad aragonesa, pero ha expuesto que la inversión para Navarra crece un 92 por ciento, para Cataluña un 66 por ciento y para la Comunidad Valenciana un 61 por ciento.

"Aragón es la quinta región en la que más se incrementan los presupuestos, no está mal pero partimos de posiciones de financiación para la Comunidad autónoma que no han sido muy favorables. Lo que no podemos pagar Aragón siempre es la necesidad de que otros estén simpáticos con el gobierno de turno".

No obstante, Arenere ha insistido en que lo importante es que los presupuestos "se cumplan" y ha remarcado que también se debe abordar una reforma de administración "aprovechando los mecanismos que aportan la tecnología y la revolución digital, para facilitar la obtención de licencias y permisos a los inversores".