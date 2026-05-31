El director general de Interior y Emergencias informa en las Cortes sobre la organización del eclipse del 12 de agosto

Archivo - El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública acoge este lunes, a partir de las 9.30 horas, la comparecencia del director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, para detallar la organización del evento del eclipse de sol total del próximo día 12 de agosto de 2026, a petición del consejero del ramo.

Tras la intervención de Clavero, los miembros de la Comisión debatirán y votarán una proposición no de ley del PSOE relativa a "rechazar la pretensión del Gobierno de Aragón de dejar de ofrecer el servicio actual de oficinas liquidadoras en veinticinco municipios de medio y pequeño tamaño de Aragón".

En última instancia, la Mesa ampliada de Hacienda se reunirá para planificar futuras actividades de la Comisión.

Al término de la Comisión de Hacienda, tendrá lugar la constitución de la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas, donde elegirán al coordinador y planificarán los trabajos de la Ponencia.