El director general de Tributos cree que habrá "novedades" sobre la fiscalidad diferenciada del medio rural

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tributos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, ha afirmado este lunes que habrá novedades" sobre la fiscalidad diferenciada para el medio rural: "Igual hasta nos sorprendemos todos", ha dicho, aunque ha dejado claro que no le corresponde anunciarlo y que está "en estudio".

Pozuelo ha comparecido a petición del grupo popular, en comisión, en las Cortes de Aragón, donde ha valorado el Índice de Competitividad Fiscal de 2021, señalando que desde 2017 no ha sufrido oscilaciones y que lo elabora una institución privada, la Fundación para el Avance de la Libertad, lo que parece "marcar el sesgo del contenido del informe", que sitúa a la región en el puesto 17 de 19 en cuanto a competitividad fiscal.

Ha observado que el Índice incluye al País Vasco y Navarra, con Hacienda propia, y ha manifestado "que no puede ser casualidad" que las comunidades mejor situadas en este indicador sean Madrid, el País Vasco y Canarias. El enfoque es "bastante matizable", ha añadido.

Ha criticado que el informe intente medir la capacidad para atraer inversiones empresariales en función de los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones, y ha manifestado su "perplejidad" por el análisis del IRPF ya que las comunidades de régimen común carecen de capacidad normativa.

"Tomando como punto de partida que la competitividad fiscal es buena, al final están defendiendo armonizar en una situación de impuestos cero o muy reducidos y, cuando llegamos al estado de nirvana de impuestos cero, ¿qué pasa? Que estamos todos igual y no competimos para atraer empresas, pero estamos sin impuestos para inversiones y gastos".

Pozuelo ha reconocido que el ordenamiento fiscal aragonés "no es tan malo como lo pinta el informe", pero "necesita ajustes y, sobre todo, una permanente atención a la realidad, a la situación que se está dando en la actualidad, a la guerra en Ucrania". Ha apuntado que las propuestas que el informe plantea para Aragón suman una reducción de la recaudación de más de 300 millones de euros.

INACCIÓN

La diputada del PP Carmen Susín ha afirmado que la posición fiscal de Aragón "sigue siendo igual de mala" que antes, "para desgracia de los aragoneses". Ha manifestado que las comunidades autónomas han aumentado sus ingresos tributarios, situándose Aragón por encima de la media, con una subida del 3,5 por ciento.

Ha dicho que el Gobierno de España ha incrementado los gravámenes en los Presupuestos Generales del Estado y mientras algunas comunidades han bajado impuestos y aumentado la recaudación otras los han subido, poniendo el ejemplo de Cataluña.

En el caso de Aragón, ha opinado, ha habido "inacción", salvo en el caso de las tasas y precios públicos, que se han incrementado, y en cuanto al resto de tributos, los aragoneses pagan más que la media nacional, de forma que son los contribuyentes que más pagan.

Ha pedido a Pozuelo que avance las medidas sobre fiscalidad diferenciada para el medio rural ya que el pacto de gobernabilidad menciona esta política. "Las cosas se están poniendo feas y mientras la sociedad aragonesa se empobrece, el Gobierno de Lambán prefiere hacer caja", ha criticado Susín.

"El IRPF no tiene nada de progresivo" porque "en Aragón las rentas más bajas son las que más pagan y las altas están en la media o por atrás de las que menos pagan" en el conjunto de España.

CHOCA CON LA REALIDAD

Desde el PSOE, el diputado Óscar Galeano ha destacado que el informe esgrimido por el PP "choca directamente con la realidad" y ha señalado que, a veces, "pecamos de determinados beneficios y actuaciones políticas que, al margen de la justicia, habrá que saber si son eficaces o no".

El parlamentario de Ciudadanos José Luis Saz ha dicho que el sistema tributario "merece una reforma ya" y que para que una empresa se instale en una comunidad "existen muchos otros factores aparte de la competitividad fiscal".

En representación de Podemos, Marta de Santos ha aseverado que el informe "no analiza si las comunidades autónomas disponen, por ejemplo, de suelo o conectividad para atraer empresas" y se centra "en los 300 millones de euros que están proponiendo recortar".

La diputada de CHA Carmen Martínez ha señalado que en el informe las provincias destacadas en las primeras posiciones --Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Canarias-- "no se parecen en nada a Aragón porque tienen un sistema de financiación que no es el común, por lo que el punto de partida no es el mismo".

El parlamentario de VOX David Arranz ha afirmado que su formación "pide bajadas fiscales en momentos como en el que estamos, donde los precios son brutales porque las familias no pueden salir adelante".

Álvaro Sanz (IU) ha expresado que desde la derecha "no se ha explicado cómo se van a pagar todas las ayudas que han pedido, si solo se entienden los impuestos para mejorar la competitividad, y se satanizan los impuestos justos y redistributivos".