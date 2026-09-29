La directora general de Vivienda asegura que Aragón necesita "más alquileres asequibles" y una Administración "eficaz"

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, durante su comparecencia. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha asegurado que "Aragón necesita más vivienda en alquiler asequible y una Administración capaz de responder con eficacia y eficiencia a las demandas de la sociedad".

Así lo ha expresado Canals en su comparecencia este martes ante la Comisión sectorial de la Cámara autonómica, en la que también ha señalado los objetivos principales de su Dirección General, que pasan por "aumentar la oferta de vivienda pública y protegida, reforzar el alquiler social y mejorar la información pública en el marco del Plan Aragón Más Vivienda".

Canals ha explicado que "no existe una única realidad en Aragón" y, en este sentido, ha prometido "seguir desarrollando una política territorializada con elementos diferentes que se adapten a las necesidades de cada lugar". Asimismo, ha manifestado que el Departamento "pretende poner a disposición de los ciudadanos mil viviendas públicas al año y ya llevamos más de tres mil seiscientas en marcha", mientras "seguimos trabajando en encontrar una respuesta para los municipios más turísticos".

En cuanto a vivienda protegida, María Pía Canals ha avanzado que van a "seguir facilitando el acceso a este tipo de vivienda", pese a que cuando asumieron la gestión "había ochocientas viviendas pendientes de algún tipo de actuación y fue necesario agilizar los procesos y recuperar la confianza de los promotores de este tipo de vivienda".

De igual forma, ha defendido que va a hacer suyo el Plan estatal de Vivienda y "abriremos los programas más demandados por los aragoneses, especialmente las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de vivienda".

Por último, María Pía Canals ha anunciado que el Departamento está creando un observatorio de la vivienda de Aragón "para ofrecer datos sobre políticas públicas de vivienda, conocer mejora la evolución de los precios y la situación del parque residencial" en aras a "apoyar la toma de decisiones del Gobierno".

"La Dirección General afronta esta legislatura con una hoja de ruta clara y vamos a trabajar para aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso de los jóvenes y colectivos más vulnerables a la vivienda, mejorar la información, la tramitación y la colaboración institucional para que haya más personas atendidas y más hogares capaces de desarrollar su proyecto de vida en la comunidad autónoma", ha concluido.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El socialista Jesús Morales ha hecho hincapié en el bono de alquiler joven, que ha calificado como "uno de los puntos negros de la gestión en materia de vivienda que afecta a las personas más vulnerables", y ha preguntado si "es verdad que han decidido no convocar el nuevo bono joven del año 2026".

El diputado de CHA Mascún Ariste ha preguntado a la directora general "cuántas viviendas públicas están actualmente terminadas y disponibles, cuántas estarán disponibles al final de la legislatura y cuántas de ellas están fuera de Zaragoza y de su entorno". "Muchos pequeños ayuntamientos quieren actuar, pero no tienen medios ni capacidad administrativa para hacerlo", ha añadido.

Por parte de Teruel Existe, Pilar Buj se ha dirigido a María Pía Canals y ha afirmado que "lleva a sus espaldas la capacidad de resolver uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad aragonesa y también en nuestro país", ya que "es muy difícil emanciparse y acceder a un derecho tan básico como es la vivienda". "Las comarcas rurales y más turísticas sufren un importante tensionamiento del mercado de la vivienda", ha afeado.

Susana Cobos (PP) ha expuesto que "el problema del acceso a la vivienda se ha visto agravado en los últimos años por la 'no política' que ha estado realizando el ejecutivo de Sánchez y de sus socios". De igual forma, ha destacado que el Gobierno de Aragón "está impulsando más de tres mil viviendas públicas".

Desde Vox, Carmen Rouco ha lamentado que "los jóvenes y los no tan jóvenes quieren lo que han tenido sus padres y lo que les prometieron si hacían las cosas bien", pero "ahora vemos como un okupa de una vivienda tiene más derechos que el que cumple la ley". "Queremos vivienda social con prioridad nacional", ha sentenciado.