La directora gerente del ISSLA expone en las Cortes la labor desarrollada en materia de prevención de riesgos laborales

Parlamentarios de diferentes grupos durante un receso de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario acogerá este lunes 10 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, la comparecencia de la directora gerente del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, Noelia Carbó, para informar sobre el trabajo desarrollado por parte del Gobierno de Aragón en materia de prevención de riesgos laborales y sobre las políticas públicas a implementar en la materia durante lo que resta de legislatura, a petición del PSOE.

Tras esta intervención, comparecerá la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, a petición de la consejera de Presidencia, para que detalle el "Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento en Aragón".

Después, los miembros del órgano sectorial procederán a debatir y votar una proposición no de ley de Aragón Teruel Existe sobre la prevención de accidentes laborales.

A continuación, los miembros de la Comisión Institucional también debatirán y votarán, en primer lugar, el Informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización del régimen de personal y contratación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, ejercicios 2020 a 2023.

Y más tarde será el turno del Informe de la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación a las propuestas de resolución presentadas al Informe de fiscalización del régimen de personal y contratación de la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, ejercicios 2020 a 2023.