La directora del ITA apuesta por crear "una red de enclaves en el territorio" para extender el desarrollo tecnológico

La directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Esther Borao. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), Esther Borao, ha apostado por crear "una red de innovadores" y "una red de enclaves en el territorio" para extender la cultura y los desarrollos tecnológicos entre las empresas de toda la Comunidad Autónoma.

Borao ha comparecido en la Comisón de Economía, Competitividad y Empleo de las Cortes de Aragón, donde ha señalado que la tecnología es "un pilar fundamental del desarrollo" y "necesita criterios, sensibilidad para construir juntos algo que tenga sentido, que perdure y nos ayude a tomar mejores decisiones y mejorar nuestra sociedad".

"Europa, y también Aragón, cuenta con fortalezas, talento, conocimiento y una industria con gran experiencia, pero tenemos además personas que investigan, empresas que fabrican y centros capaces de desarrollar y probar nuevas soluciones", así como "algunas debilidades", de forma que "el conocimiento no llega tan fácilmente a las empresas".

Ha llamado la atención sobre "la gran fragmentación" del tejido empresarial, al estar formado principalmente por pymes, lo que crea "descoordinación y, muchas veces, desconocimiento de todas las capacidades que existen".

"Necesitamos sumar capacidades, ayudar a nuestras empresas a que alcancen un tamaño mayor para poder competir y construir cadenas de valor fuertes en las que unas empresas puedan crecer junto a otras", ha considerado, proponiendo "acompañar" a las personas innovadoras de empresas, universidades y Administraciones Públicas.

Borao ha abogado por crear un parque tecnológico en Zaragoza, además del DAT 'Alierta', porque "hace falta masa crítica, esas personas necesitan espacios donde pueden encontrarse y trabajar juntas" y es necesario, ha dicho, implementar "programas e instituciones que dediquen su tiempo a conectar el ecosistema y a trabajar para que todo el territorio se aproveche de estas oportunidades".

"Si aumentamos la colaboración, aumentaremos el impacto", ha aseverado Borao, indicando que la colaboración debe basarse en "la confianza, en llegar a acuerdos y en trabajar en retos compartidos".

Entre los proyectos del ITA, en este contexto, ha mencionado trabajar en modelos de riesgo, en nuevos proyectos de empresas o emprendedores, en programas que impulsen la innovación y la formación, en crear una red de empresas para escalar los prototipos o los programas piloto, además de poner en marcha la mencionada red de innovadores y de enclaves en el territorio.

Ha enumerado algunas actuaciones ya puestas en marcha, como 'Hacking the future' para formar a 500 estudiantes junto a Microsoft, Tecnara y Unizar, o el programa InnoStep, una compra pública precomercial en especie para impulsar las tecnologías digitales profundas de microelectrónica o robótica.

Otra actuación a impulsar es la creación, dentro del ITA y de las empresas, de una mayor "cultura de la gestión de los activos tecnológicos y de la propiedad industrial", por ejemplo en colaboración con Podoactiva para el desarrollo de sistemas de IA, lo que exige contar con "lugares donde se pueda experimentar la tecnología", generar "hubs' de conocimiento alrededor de ámbitos o tecnología", lo que el ITA ya está llevando a cabo en Monzón, Alcañiz, Technopark y próximamente en el DAT 'Alierta'. El ITA invertirá 30 millones de euros para que las empresas que están llegando a Aragón incrementen su "capacidad de innovación".

Borao ha apuntado que el ITA cerró 2025 con 24 millones de ingresos y 2,75 millones de euros de inversión, con un equipo de 338 personas y trabajando con unas mil empresas en 255 proyectos de I+D, y en 2026 esperan alcanzar los 25 millones de euros y duplicar la inversión.

CONECTAR EL CONOCIMIENTO

El parlamentario del PSOE Pedro Polo ha preguntado a la directora gerente "qué se ha hecho desde que explicó su proyecto hace dos años, qué ha funcionado y qué resultados concretos podemos esperar", especialmente "en un momento como el actual en el que Aragón vive una llegada de inversiones, de centros de datos y de nuevas tecnologías".

El diputado popular Juan Pablo Artero ha recordado que "el ITA tiene que centrarse en conectar el conocimiento entre administraciones, empresas y el propio territorio" y en "desarrollar programas innovadores para que las oportunidades lleguen a todas las empresas y esquinas de Aragón". De igual forma ha calificado como "loable y bueno" que la mitad de los ingresos del Instituto sean "comerciales".

Desde las filas de Vox, Marta Fernández se ha centrado en las previsiones de datos y ha destacado que "se espera un millón más de ingresos para este año, duplicando la inversión de 2025", y ha solicitado información sobre el programa INNOpro Teruel "con nueve pymes turolenses".

Por parte de CHA, Miguel Jaime ha declarado que "Aragón necesita un instituto tecnológico fuerte capaz de liderar el uso de las tecnologías más avanzadas del momento, de captar proyectos europeos y de conseguir que tecnologías reservadas a grandes multinacionales lleguen a una mediana o pequeña empresa de la Comunidad".

La portavoz de IU, Marta Abengochea, ha reconocido que "el ITA es una herramienta pública orientada al interés general que impulsa la innovación y representa el apoyo público al sector empresarial", y ha reclamado a la directora gerente que "se definan los medios, los instrumentos y la metodología para lograr los objetivos".