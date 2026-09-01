Los directores de institutos de Zaragoza cuestionan la normativa de extraescolares por no responder a sus demandas

Archivo - Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón y Cajal de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directores y Directoras de Enseñanza Secundaria de Zaragoza han cuestionado la orden que regula la organización y desarrollo de actividades extraescolares o viajes de estudios, asegurando que se limita a "recopilar normativa vigente" sin aportar ningún cambio ni "responder de forma pragmática a las demandas que los distintos agentes educativos y las propias asociaciones de directores vienen proponiendo a la administración educativa desde hace varios meses".

Esta orden llega después de que numerosos centros educativos aragoneses decidieran suspender estas actividades para exigir una normativa más clara, tras el procesamiento de dos docentes por homicidio imprudente por la muerte de un menor en un viaje de estudios en Bélgica.

En un comunicado, la Asociación de Directores ha señalado que sería necesario iniciar un proceso de modificación de los reglamentos de régimen interior de los centros para incorporar en ellos la interpretación y la documentación que cada claustro considerara fundamental para el ejercicio, la planificación y el desarrollo de las actividades extraescolares programadas por los departamentos, especialmente de aquellas que exigen traslado de ciudad y pernocta.

Este proceso implica un detenido análisis y un posterior debate que no se resuelve en unos pocos días; menos aún, cuando los centros han de organizar debidamente el comienzo del curso escolar 2026-2027.

DECIDIRÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Por ello, han avanzado que se van a reunir en los próximos días para comparar la orden con las propuestas que enviaron al Departamento de Educación, analizar su viabilidad e intentar adoptar una postura común al respecto.

Por otro lado, serán los claustros los que en última instancia y de manera individual decidirán a lo largo de las próximas semanas qué decisión toman en cuanto a la suspensión o no de dichas actividades.

En este sentido será determinante la sensación de seguridad que perciban los docentes en esta Orden para el desarrollo de estas funciones de carácter voluntario.

En todo caso, los directores de institutos han reafirmado "rotundamente" su voluntad de recuperar estas actividades en beneficio del proceso de enseñanza y porque todo los centros consideran "unánimemente" que es "imprescindible" aportar este tipo de experiencias educativas, sociales y personales durante estas etapas de su vida, pero han reclamado que se realicen "con las mismas garantías, el mismo reconocimiento, la misma seguridad y la misma responsabilidad que en el resto de las profesiones".

"Los docentes son los profesionales que más funciones voluntarias tienen en nuestra sociedad; funciones, muchas veces mal reguladas, sin apenas reconocimiento y no retribuidas", han concluido, a la vez que han subrayado que el hecho de que se trate de un oficio "vocacional" no puede implicar "el desentendimiento de las administraciones y la falta de recursos que garanticen la calidad y la seguridad".