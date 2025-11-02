El dispositivo especial de Todos los Santos concluye con unos 210.000 visitantes al Cementerio de Torrero

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio de Torrero de Zaragoza ha recibido a unos 210.000 visitantes durante el dispositivo especial de Todos los Santos activado desde el pasado 24 de octubre y que ha concluido este domingo 2 de noviembre. Una cifra que resulta ligeramente superior a las acumuladas otros años.

La mayor afluencia se registró como suele ser habitual el 1 de noviembre, cuando acudieron a recordar a sus seres queridos cerca de 39.000 personas, una cifra inferior a la registrada en este día señalado en otros años.

Desde el consistorio se observa que esto puede deberse a un cambio de comportamiento de los zaragozanos, que ahora pueden tender a optar por acercarse otros días para evitar las habituales aglomeraciones del día 1.

Fuentes municipales trasladan que el dispositivo especial en el que se coordinan más de 12 servicios municipales ha funcionado correctamente y no se han registrado incidencias reseñables.