1135074.1.260.149.20261118123718 La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha destacado el compromiso del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, con el sector primario y el objetivo de volver a convertir el medio rural en atractivo y rentable, ya que sus trabajadores "han sido tratados a veces con desprecio, probablemente porque no responden a los intereses electorales" del PSOE y del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Dívar ha participado este miércoles en un encuentro con cooperativas agroalimentarias, al que ha asistido también el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, y varios miembros de la candidatura.

"No puede ser que quienes garantizan lo más básico no hayan existido para este Gobierno, que en demasiados casos los ha despreciado porque no veía en ellos interés electoral. Nuestro campo necesita apoyo y además, ese apoyo repercute en todos los españoles, en la cesta de la compra, en el acceso a los alimentos", ha afirmado Rocío Dívar en declaraciones a los medios de comunicación.

Los profesionales del sector primario "han tenido que afrontar problemas tan graves como el aumento de los precios del combustible o de los fertilizantes, que no han recibido ninguna ayuda y que incluso han sido tratados con desprecio, probablemente porque no responden a los intereses electorales del propio Partido Socialista y de Pedro Sánchez".

Así, frente a una política "inexistente" por parte del PSOE, Dívar ha explicado que el eje del programa del PP se basa en un gran Pacto Nacional para el Campo, el Mar y el Monte, todo acompañado del compromiso firme de "no recortar" la PAC en el marco financiero europeo 2028-2030 y "las ayudas de la PAC para los jóvenes que emprendan y que empiecen a trabajar en este sector, van a poder adelantarlas hasta un 70% desde el primer momento en el que comiencen a realizar estos trabajos".

"También vamos a fomentar que los jóvenes puedan trabajar en este sector", al tiempo que "vamos a dar solución al problema de la transmisión de los negocios cuando existen también muchas personas que quieren jubilarse y no tienen herederos", ha apuntado.

Rocío Dívar se ha comprometido a reconocer la importancia de "quienes nos alimentan y que, en los últimos años, han sufrido un aumento desmedido de los precios que les ha puesto las cosas muy difíciles". En el caso concreto de Aragón, la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza ha recordado que la comunidad autónoma es "líder nacional" en el sector porcino y destaca por su peso en el sector de la fruta fresca, fundamentalmente en la de hueso.

PLAN NACIONAL DEL AGUA

Por otro lado, la candidata 'popular' al Congreso por Zaragoza ha aludido a un Plan Nacional de Agua que "cumpla con las obras y las infraestructuras hidráulicas que llevan tanto tiempo retrasadas".

"Vamos a movilizar hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. Eso es lo que no ha hecho el PSOE, tenemos infraestructuras necesarias como Yesa y Mularroya con años y años de retrasos, con sobrecostes millonarios y sin acabar", ha expresado.

Ha mostrado su apoyo al sector "para que sepan que dependen del agua y nosotros vamos a dar respuesta a sus problemas trabajando de verdad en las infraestructuras hidráulicas que llevan tanto tiempo paradas en Aragón", ha insistido Dívar.

15% DEL PIB DE ARAGÓN

Por su parte, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha destacado la importancia del sector primario y de la industria agroalimentaria aragonesa, que supone un 15% del PIB de Aragón.

"El sector es un orgullo para Aragón y tiene una enorme importancia en nuestra economía, en la revitalización de nuestros pueblos y en el asentamiento de población", ha subrayado Celma, quien ha querido también poner el foco en la importancia de las cooperativas agroalimentarias.