Dívar (PP): Los populares se comprometen a reforzar la sanidad asegurando la calidad e igualdad en el acceso

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, junto al portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, en Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Rocío Dívar, ha asegurado el compromiso del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo con el sistema sanitario y su objetivo de asegurar la igualdad en el acceso y la calidad del servicio se viva donde se viva.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa frente a los terrenos del nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza en la que ha estado acompañada por el portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma.

La popular ha observado que mientras el PP habla de los problemas reales, el PSOE sigue teniendo que dar día tras día explicaciones por escándalos de corrupción: "Hoy un nuevo escándalo de corrupción, un medio de comunicación publica que la Fiscalía Anticorrupción está investigando más de 6.000 millones de euros en contratos, en adjudicaciones del Ministerio de Defensa, en la mayor inversión de la industria militar de nuestra historia, tampoco en este caso el PSOE se va a salvar de la sospecha de la corrupción".

Dívar ha insistido en que esto tiene que acabar ya y en la necesidad de trabajar desde la lealtad y la colaboración institucional para avanzar en uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, la sanidad.

"Mientras para el PP la sanidad es lo más importante, para Pedro Sánchez ha sido un elemento de oportunidad para tratar de dañar a los gobiernos autonómicos del PP, utilizando a los ciudadanos y sin importarle sus necesidades".

"Lo hemos visto con esa imposición del Estatuto Marco que ha generado una huelga nacional de médicos, con un gobierno imponiendo, sin sentarse a negociar y generando un daño tremendo a nuestra sanidad que se ha traducido en miles y miles de operaciones y consultas canceladas", ha explicado la candidata popular, "eso es lo que le importa la salud de los aragoneses al PSOE, a Pedro Sánchez y a la ministra del Frente Amplio, nada".

La candidata popular ha criticado que, incluso en la salud, Pedro Sánchez ha impuesto ese muro y esa confrontación que decidido levantar nada más llegar a la Moncloa: "Muro, confrontación, mentiras y mentiras, eso es lo que nos deja también en sanidad". Mientras todo esto pasa con el Gobierno de España, Dívar ha contrapuesto la capacidad de gestión y el compromiso presupuestario del PP y de Jorge Azcón con la sanidad pública aragonesa.

"El PSOE habla de recortes y privatizaciones, eso es falso, los mismos que reconocieron dejar la sanidad aragonesa al borde del colapso rechazan ahora unos presupuestos con más de 3.100 millones de euros para la sanidad pública aragonesa. Vamos a construir un nuevo hospital Royo Villanova, estamos mejorando las condiciones de los profesionales sanitarios y vamos a seguir trabajando para mejorar la sanidad porque es mejorar la salud de los aragoneses y de los españoles", ha enumerado.

Además, se ha comprometido a impulsar un Gran Pacto de Estado por la Sanidad Pública con las comunidades autónomas, garantizando la cohesión del sistema y la igualdad a las prestaciones sanitarias.

Los populares también apuntan que trabajarán conjuntamente en un plan para reducir las listas de espera. El nuevo sistema de Financiación Autonómica tendrá en la sanidad uno de sus pilares y garantizará recursos suficientes para asegurar la sostenibilidad, la calidad y la igualdad.

También proseguirán en la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios y reforzarán las plantillas, como, remarcan, "estamos haciendo aquí en Aragón". En concreto, se comprometen a reforzar la Atención Primaria con al menos 4.500 médicos más.

LOS PACIENTES TENDRÁN VOZ

Además, si el PP forma gobierno, se compromete a garantizar la participación de las organizaciones de pacientes en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias. "Coordinaremos los servicios sanitarios y sociales para dar continuidad a los cuidados y respetaremos el derecho de cada paciente a decidir sobre su salud con información clara y suficiente", consta entre sus promesas.

También trabajarán por aumentar la protección laboral de las personas con enfermedades graves, especialmente de los pacientes oncológicos, durante y después del tratamiento. Reforzarán la prevención y la salud pública y habrá más profesionales y más atención a la salud mental e impulsarán la investigación y a acelerar el acceso a nuevos tratamientos.

Por último, las familias con un enfermo de cáncer, ELA u otra enfermedad grave se deducirán en el IRPF los gastos derivados del tratamiento y los cuidados. Y se mantendrán la prestación CUME más allá de los 26 años en los supuestos previstos. "Vamos a garantizar los cuidados paliativos y una vida digna hasta el final", concluyen los populares.