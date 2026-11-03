Dívar (PP) pregunta al candidato del PSOE por qué "calla" sobre el estado de la vía Madrid-Calatayud

1130605.1.260.149.20261103152217 El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma y la número 1 al Congreso por esta provincia, Rocío Dívar, en la sede del PP en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, ha interpelado al también número uno del PSOE a la Cámara Baja por esta provincia, Fernando Beltrán, por qué "calla" sobre el estado de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona, y en concreto en el tramo Madrid-Calatayud.

Dívar se ha referido a que el pasado 12 de octubre se incendio la cabina de cola de un tren AVE de Renfe a la altura del municipio de Ricla (Zaragoza), además de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, habló el pasado viernes del "estado de deterioro" de dicho tramo y dijo que "se estaba valorando la posibilidad de que se deje de prestar este servicio".

Tras recordar que Fernando Beltrán ha sido hasta hace escasas semanas delegado del Gobierno en Aragón ha insistido en preguntarle "qué tiene que decir sobre lo que estamos viviendo", "por qué calla" y si "tiene algún dato sobre el estado de la red ferroviaria que tengamos que saber los demás".

También ha exigido conocer por qué Beltrán "calla el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha deteriorado los servicios públicos y, en concreto, el servicio ferroviario tan básico y elemental para los aragoneses y para los zaragozanos".

En rueda de prensa, Dívar ha recordado que desde que el ministro Puente hizo estas manifestaciones "curiosamente, nadie del Partido Socialista de Aragón ni del Partido Socialista de Zaragoza se ha pronunciado todavía sobre estas palabras" por lo que ha vuelto a interpelar a Beltrán.

Ha insistido en que el ministro Puente "no puede decir sin ofrecer datos que es una posibilidad" que estudia cortar hasta dos años la alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona para acometer su renovación integral.

FRIVOLIDAD

"No puede haber frivolidad de ningún tipo porque si se está valorando o no que se cierre esta vía y que se deje de prestar este servicio, se tendrá que hacer con información y con datos", ha exigido.

"Queremos saber si el ministro Puente tiene esos datos y los oculta o es que no tiene esos datos y tendrá que dar explicaciones". Por ello, ha emplazado a la comparecencia del ministro esta tarde en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para confiar en que hable en concreto del tramo Calatayud-Madrid.

"Que nos diga qué tiene previsto el Ministerio de Transportes para esta vía y este corredor que da servicio a tantas y tantas personas entre Zaragoza y Madrid", ha instado la candidata del PP.

A su parecer, los aragoneses y los españoles necesitan seguridad y confianza y desde el PP-Zaragoza van a trabajar para que los ciudadanos "puedan recuperar esa confianza que el Gobierno les ha arrebatado". "No solamente es nuestro compromiso, es nuestra obligación, la misma que el PSOE y Pedro Sánchez han abandonado con consecuencias dramáticas", ha comparado.

"TRISTE Y DURO"

En rueda de prensa, Rocío Dívar ha dicho que es una mañana triste y también dura porque se revela que el PP "tenía razón" cuando los parlamentarios por Zaragoza y Huesca formulaban múltiples iniciativas sobre la situación de las infraestructuras, en concreto las carreteras y muy especialmente las ferroviarias.

"Aunque Pedro Sánchez ha dicho que un segundo accidente en tan pocos meses es inasumible, por desgracia nos va a tocar asumirlo porque ha ocurrido y es intolerable", ha considerado. Se ha declarado partidaria de estudiar cómo ha sido posible este accidente ferroviario, que ha atribuido a la "mala gestión y la colonización de las instituciones", algo que "hay que decir aunque resulte duro".

Así, ha comentado que se ha confirmado que en una institución como Adif, que ha estado siempre presidida y gobernada por "expertos" al servicio de las infraestructuras ferroviarias "han ido poco a poco siendo sustituidas por otras con carné del PSOE y también de Mas Madrid" por lo que ha reclamado explicaciones.

A todo ello se suma que no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, que el PP ha alertado desde entonces, y esta ausencia de PGE "tiene consecuencias" porque todos los servicios públicos "funcionan peor que hace ocho años".

"El estado de la red ferroviaria, además, se ha deteriorado hasta el punto de que ya no solo estamos inquietos por saber a qué hora salimos o con cuánto retraso vamos a llegar a nuestro destino sino que tenemos miedo, literalmente, de montarnos en un tren y esto sencillamente es intolerable".

CELMA

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha recalcado que 2es más importante que nunca trasladar lo que el Partido Popular sabe hacer de manera especial, que es gestionar con solvencia, con personas sólidas y solventes, y eso es exactamente lo que necesita España en estos momentos".

A su parecer, España necesita trasladar "seguridad y dar soluciones a los problemas graves" que tiene la provincia de Zaragoza y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha solucionado" y la mejor forma de hacerlo es "exponiendo y trasladando a las instituciones públicas, al Congreso y al Senado, personas que tienen acreditada esa capacidad de solvencia" para citar tanto a los candidatos aragoneses como al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Como presidente provincial del PP, Celma ha asegurado conocer bien los problemas de Zaragoza y de sus más de 290 municipios, la mitad de ellos con menos de 500 habitantes.

"Urge no solo un gobierno solvente, sino que perciba muy bien que hay que resolver los problemas de seguridad de los pueblos" para recordar la petición de reforzar y actualizar la plantilla de la Guardia Civil en localidades como Caspe o Ejea.

PETICIONES CONCRETAS

En el caso la capital de la Comarca del Bajo Aragón/Caspe, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha demandado establecer como principal el cuartel de la Guardia Civil de Caspe porque no se ha actualizado la plantilla en los últimos 20 años y la población ha crecido por encima del 15% y con problemas de integración y muchas personas que acuden en la época estival.

A esta petición ha añadido la mejora de la N-232 o la A-68, que tendría que haberse terminado en 2023 y todavía no ha llegado a Fuentes de Ebro, o infraestructuras hidráulicas como el embalse de Mularroya y el recrecimiento de Yesa, de los que dependen cientos de miles de hectáreas de modernización de regadío y de nuevos regadíos. Al respecto, ha contado que el sector primario junto a la agroindustria de Aragón son los que "más aportan al PIB nacional".

Ante una situación complicada como la que atraviesa eSpaña, Celma ha comprobado que los ciudadanos "exigen solvencia y resolución de problemas" y el Partido Popular "viene a ofrecer eso como mejor garantía, con personas preparadas y que han demostrado a lo largo de su experiencia que saben solucionar esos problemas", ha concluido.

Ramón Celma y Roció Dívar han ofrecido una rueda de prensa junto al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en la sede del PP en Zaragoza.