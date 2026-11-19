La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, con la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y los dirigentes del PP Javier Campoy, Ramón Celma y Elena Allué. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, ha apostado por "elevar la calidad educativa en todos los rincones de España" frente a "las mentiras y las pancartas" del PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación, a las puertas del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, y acompañada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, la candidata ha aseverado que la educación "es la gran olvidada de los últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE y de Pilar Alegría, que ha sido ministra de Educación", indicando que "el mejor resumen de la desastrosa situación que vive la educación en España es el último informe PISA".

"Estamos a la cola de todos los países de nuestro entorno y tenemos una situación educativa que es de verdadero desastre", ha enfatizado la candidata del PP, quien ha defendido "la formación académica, pero también humana, de nuestros jóvenes para que luego puedan tener un proyecto de vida mejor".

A su juicio, "el Partido Socialista, que estos días se está poniendo detrás de la pancarta, es el responsable de la situación educativa no solamente en España, también en Aragón".

"Los profesores aragoneses eran los peor pagados hasta que Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón y, además, en los presupuestos que ahora se están tramitando se han incluido partidas presupuestarias de hasta 1.900 millones de euros para que haya más profesores, profesores mejor pagados, más infraestructuras educativas y también para la climatización de las aulas, con una partida específica de 15 millones de euros que, además, se destinarán a esa finalidad, como los 200 millones que prometió Pilar Alegría y que nunca llegaron".

MEDIDAS

En cuanto a las propuestas del PP en materia de educación, Rocío Dívar ha abogado por "trabajar para que el alumno que lo necesite tenga un refuerzo, pero --a la vez-- que los alumnos no puedan pasar de curso con suspensos".

También, que se reconozca la autoridad a los docentes dentro del aula "respetando la libertad de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos". En materia de educación especial, el PP apuesta por que los padres sean "protagonistas" de la elección de centro.

Asimismo, el PP elaborará "un protocolo antiacoso" para aplicarlo en todas las comunidades autónomas para que "el alumno que sufra acoso sea protegido y no tenga que abandonar el centro", también para que las sanciones que se impongan a los acosadores "tengan una finalidad educativa", con especial atención al uso de las redes sociales en las aulas. Otra propuesta es garantizar la educación en castellano en toda España.

Los populares quieren garantizar por ley que las personas que lo necesiten tengan derecho a una beca con "los mismos umbrales" para la universidad y la formación profesional.

"Quienes elijan módulos de formación profesional que tengan una alta demanda de empleo no tendrán que pagar la matrícula en el primer año y también habrá becas de excelencia para las personas que tengan mejores resultados académicos". "Nosotros creemos en el esfuerzo, creemos que el esfuerzo debe volver a las aulas y también la autoridad para los profesores".

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha señalado que, en materia de educación, "todos los ratios han mejorado en nuestra tierra desde que está gobernando el PP". "Hoy los docentes cobran hasta un 18% más de lo que cobraban cuando llegamos al Gobierno, y los profesores, además, han dejado de ser los peor pagados de toda España".

"Este es el modelo que Feijóo llevar también al conjunto de España", ha expuesto Celma, aseverando: "Nosotros no solo hablamos, sino que predicamos con hechos y eso es nuestro mejor aval".

HOSTIGAMIENTO

Rocío Dívar ha condenado, de nuevo, "el hostigamiento que sufrió ayer por la tarde una mesa informativa del PP en la que había presencia de afiliados que estaban cumpliendo con un derecho, incluso con una obligación, que es la de informar a todos los ciudadanos de nuestro programa electoral", durante la manifestación por la educación pública, a su paso por la plaza España de Zaragoza.

"Es una vergüenza que en esa manifestación hubiese responsables del PSOE, como el portavoz de Educación en las Cortes de Aragón --Jorge Pastor-- e, incluso, la propia portavoz del PSOE en el Ayuntamiento --Lola Ranera--, que estaban asistiendo sin hacer nada más que mirar lo que ocurría, rodeando esa mesa". "A esta hora todavía no han condenado lo que sufrimos ayer", ha lamentado.

También Ramón Celma ha condenado el "hostigamiento", solicitando al resto de partidos que lo condenen, lamentando que "participaron en ese hostigamiento líderes, portavoces, diputados y cargos públicos de otros partidos políticos".

"En democracia, si hay algo importante es el respeto a quien piensa distinto, el respeto a quien está ejerciendo su libertad para solicitar el voto, para dar información en una campaña electoral, por tanto es un hecho condenable y es un hecho grave en una democracia y en una campaña electoral en pleno siglo XXI".

DEBATE CARA A CARA

En otro orden de cosas, Dívar ha comentado que esta noche seguirá en la sede autonómica de su partido, junto con algunos afiliados, el debate cara a cara entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), que se emitirá en televisión.

"Volveremos de Sádaba (Zaragoza), donde tenemos un mitin esta tarde, y lo vamos a ver con afiliados en la sede", ha comentado, considerando que el debate es "importante" porque "se van a ver las propuestas que tiene cada candidato para España; creo que va a salir muy bien".