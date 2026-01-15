'Un domingo en el museo' busca democratizar la cultura y que sea una opción de ocio para todos los públicos

Presentación de 'Un domingo en el museo' - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza organiza el XVIII ciclo 'Un domingo en el museo' con un programa que se extenderá todo el año abierto a diferentes disciplinas artísticas y con el que se busca democratizar la cultura y que sea una opción de ocio para toda la familia, además de generar nuevos públicos.

El primer domingo de cada mes de este primer semestre de 2026, el Museo del Teatro de Caesaraugusta será el escenario donde la música, el dibujo, los cuentos, el humor y hasta el yoga se acercarán al publico de un forma novedosa con la entrada libre hasta completar el aforo.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el técnico de los museos municipales, Vicente Simón, han presentado esta iniciativa que ha estado amenizada por el pianista, Cristian Vaquero, que ha hecho un recorrido de la música desde el barroco hasta el pop interpretando varias piezas muy populares en dos minutos y medio.

Sara Fernández ha explicado que estas actividades nos permiten ver de otra forma los museos de la Ruta Caesaraugusta --y el Pablo Gargallo cuando se incorpore tras la reforma-- y que "aparte de ser los contenedores de su habitual colección, se conviertan en escenarios ideales, privilegiados para diferentes artes escénicas o para otro tipo de disciplinas que permitirá disfrutar del teatro con otros ojos y con otra perspectiva".

El programa ofrece la posibilidad de conocer diferentes artes escénicas, pero "sobre todo acercarse a la cultura también en familia, que es algo muy importante", ha destacado Sara Fernández.

"Nosotros --ha subrayado-- siempre defendemos que la cultura, aparte obviamente de hacer sociedad, de generar un crecimiento personal, es muy importante poder disfrutarla en primera persona, no solamente como espectadores". Por eso, muchas de las actividades de esta programación de 'Un Domingo en el Museo' permiten precisamente eso, ser actores principales de esa cultura.

En rueda de prensa, ha comentado que los museos de la Ruta Caesaro-Augusta y el Pablo Gargallo tienen una "doble, triple y cuarta vida, muchas más vidas", gracias a todas las actividades didácticas, familiares, culturales, artísticas que se programan y que permiten disfrutar de las colecciones de otra forma y del patrimonio local, además de ser conocedores de la historia de la ciudad que es una parte "fundamental".

TODOS LOS PÚBLICOS

El técnico de los museos municipales, Vicente Simón, ha incidido en que se trata de abrir los museos a toda la comunidad y convertirlos en una opción "casi inevitable" de ocio y cultura y que todos los primeros domingo de mes sepan que están ocurriendo cosas en el museo.

Este año, el primer domingo de mes se va a centrar en las artes escénicas y además por esos 18 años que cumple el programa se ha buscado darle una "identidad propia" para seguir atrayendo nuevos públicos a los museos.

El primer semestre se ha ideado para "desmitificar ese concepto de museo como espacio de alta cultura, muy alejado de la comunidad, muy poco accesible", ha comentado Vicente Simón. "Se trata --ha explicado-- de que la gente nos conozca, conozca nuestro patrimonio y disfrute de la cultura y de la creatividad de todos los artistas locales que van a participar en 'Un Domingo en el Museo'".

Este ciclo ha comenzado el pasado 4 de enero con un concierto de Año Nuevo de la mano del pianista y cantante, Cristian Vaquero, en el Museo del Foro.

Continuará el 1 de febrero con una doble sesión a las 11.00 y 12.30 horas con la actividad 'Conoce el Yoga Teatro: Río Arriba' a cargo de la Compañía Rolde Mayura. Se trata de vivir una experiencia para el público desde la contemplación, pero a la vez es una experiencia muy emocional, en la que el propio grupo quiere generar un debate con el público, poner el foco sobre el escenario y en el proceso creativo de realización de la obra, pero además qué emociones y qué aprendizajes ha tenido el público al ver esa obra, ha descrito Vicente Simón.

En los meses de marzo, mayo y junio la actividad girará alrededor de la mitología, ya que uno de los objetivos es que todas las actividades estén conectadas con el contenido patrimonial alrededor de la cultura latina que albergan los museos.

OTRA FORMA DE ACCEDER A LOS MUSEOS

Así, en marzo, el día 1, el Museo de Caesaraugusta se convertirá en una galera de Ulises en su viaje hacia Ítaca con Teatro Psiare y su obra Vaya Odi-Sea' en la que pondrá en escena a todos los personajes de La Odisea en ese viaje lleno de aventuras. Habrá dos pases a las 11.00 y 12.30 horas.

El 3 de mayo también se recupera la tradición antigua y la mitología mediante los cuentos fantásticos de la mano de Luz de Lourdes, quien realizará dos pases a las 11.00 y 12.30 horas, en los que descubrirá que todos los asistentes "tienen dentro de sí una persona llena de astucia, empatía y valores, ha avanzado Vicente Simón.

En el mes de junio, el día 7, se podrá ver a las 12.00 horas, la obra de teatro fantástica 'Prometeo, bufón y mártir', de la compañía El Gato Negro y representada por Alberto Castrillo, en la que se mezclan la tradición oral, la esencia del juglar y el mimo, con el teatro moderno, recuperando además temas de actualidad como la rebeldía o el conocimiento de una forma muy satírica, al estilo del autor Darío Fó.

Por último, en abril, el día 5, a las 11.00 y 12.30 horas, se podrá asistir a una actividad muy novedosa, que mezcla la música, como en todas las actividades, con la danza y teatro, pero aquí se unen las artes plásticas. Será un taller de dibujo y música, de ilustración y música, hecho por Yasmina Oliveros y Sandra Rubio.

Yasmina Oliveros, mediante la estampación de sellos, va creando figuras relacionadas con Roma, al mismo ritmo de la música que al piano va tocando Sara Rubio. "Es una actividad casi sorpresa, porque vas descubriendo qué hay detrás de esa estampación de sellos que poco a poco va generando", ha indicado Vicente Simón.

Con este ciclo se busca convertir los museos en un espacio de cultura, de diversión, pero también se mantiene esa categoría del museo como espacio de reflexión y de conocimiento, ha diferenciado.

En estos 18 años miles de personas han disfrutado de la cultura gracias a 'Un domingo en el mueso', una propuesta que ha ido creciendo a los largo de este tiempo. Por los museos municipales han pasado actividades que han ido desde la música y las artes escénicas a los talleres artísticos y lúdicos dirigidos a personas de todas las edades. Una forma deferente de pasar la mañana de un domingo, conocer los museos municipales y descubrir nuevos ámbitos artísticos, ha resumido Sara Fernández.