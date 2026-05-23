Dos agentes del GREIM de Mora de Rubielos que estaban entrenando rescatan a un escalador herido en Olba, Teruel

El escalador herido en Olba ha sido evacuado en camilla por los agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

OLBA (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

Un escalador ha sido rescatado este sábado en Olba (Teruel) por dos agentes del GREIM de Mora de Rubielos tras resultar herido en un muslo y sufrir un golpe en la cadera cuando avanzaba en una vía del sector Don Quijote de Olba-Teruel, una zona de escalada deportiva situada en el área de El Casucho de la localidad turolense.

El aviso se ha recibido a las 11.30 horas y en apenas diez minutos se han presentado en el lugar dos agentes que se encontraban entrenando en las inmediaciones, uno de ellos estaba fuera de servicio.

El accidente se ha producido cuando al escalador se le ha desprendido de las manos una roca de grandes dimensiones a la que estaba agarrado que le ha causado una herida penetrante de unos cuatro centímetros en su muslo izquierdo. A ello ha sumado un golpe en un lado de la cadera contra una repisa que le ha causado un dolor intenso.

Tras una primera valoración y una asistencia sanitaria, los especialistas en montaña de la Guardia Civil, han evacuado en camilla al accidentado hasta el cruce de Casucho, donde esperaba el soporte vital básico, junto a la patrulla de la Guardia Civil de Sarrión, que lo han conducido hasta un centro hospitalario. El rescate ha finalizado a las 14.00 horas.