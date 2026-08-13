Dos batallones de la UME de Torrejón de Ardoz y Bétera se unen a la lucha contra el incendio de Riglos

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno de Torrejón de Ardoz (Madrid) y otro de Bétera (Valencia) se han unido este jueves a las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón.

Además, bomberos de la DPZ y bomberos voluntarios de Zuera y Sos del Rey Católico continúan trabajando en esta zona con tres camiones autobomba.

El incendio ha quemado ya unas 8.000 hectáreas y tiene un perímetro de 58 kilómetros, ha informado el servicio Infoar del Gobierno de Aragón, apuntando que está activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO.

Han sido desalojado hasta ahora, los residentes en las localidades de Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, además de un camping.

Están cortadas la A-132, desde Murillo de Gállego hasta Bailo; la A-1205, de Triste a Santa María de la Peña; y la N-240 entre Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca.

Los medios previstos para esta noche son, del Gobierno de Aragón, 17 brigadas terrestres, 13 autobombas, 4 bulldozer, 25 APN, un puesto de mando avanzado ligero, un director técnico de extinción, así como un puesto de mando avanzado del 112.

El MITECO destinará las BRIF de Daroca y Lubia; Defensa dos secciones de la UME; y también estarán presentes los bomberos provinciales de Huesca y Zaragoza y de los Ayuntamientos de ambas capitales.