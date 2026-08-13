Dos batallones de la UME de Torrejón de Ardoz y Bétera se unen a la lucha contra el incendio de Riglos

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.
Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. - Verónica Lacasa - Europa Press
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 17:28
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ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), uno de Torrejón de Ardoz (Madrid) y otro de Bétera (Valencia) se han unido este jueves a las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón.

Además, bomberos de la DPZ y bomberos voluntarios de Zuera y Sos del Rey Católico continúan trabajando en esta zona con tres camiones autobomba.

El incendio ha quemado ya unas 8.000 hectáreas y tiene un perímetro de 58 kilómetros, ha informado el servicio Infoar del Gobierno de Aragón, apuntando que está activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO.

Han sido desalojado hasta ahora, los residentes en las localidades de Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, además de un camping.

Están cortadas la A-132, desde Murillo de Gállego hasta Bailo; la A-1205, de Triste a Santa María de la Peña; y la N-240 entre Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca.

Los medios previstos para esta noche son, del Gobierno de Aragón, 17 brigadas terrestres, 13 autobombas, 4 bulldozer, 25 APN, un puesto de mando avanzado ligero, un director técnico de extinción, así como un puesto de mando avanzado del 112.

El MITECO destinará las BRIF de Daroca y Lubia; Defensa dos secciones de la UME; y también estarán presentes los bomberos provinciales de Huesca y Zaragoza y de los Ayuntamientos de ambas capitales.

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