Dos bibliotecas municipales amplían el horario hasta el 1 de julio para facilitar el estudio de los exámenes

Las instalaciones de Benjamín Jarnés y Ricardo Magdalena prestarán servicio hasta el 1 de julio con horarios que alcanzan las 2.00 de la mañana en algunos tramos. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado un año más el servicio extraordinario de apertura de bibliotecas municipales durante la época de exámenes finales con la ampliación de horarios en dos de los principales centros de estudio de la ciudad: la Biblioteca Ricardo Magdalena, en Las Fuentes, y la Biblioteca Benjamín Jarnés, en el Actur. La medida, que entró en vigor el pasado 7 de mayo, se mantendrá activa hasta el próximo 1 de julio y volverá a ofrecer horarios nocturnos y apertura durante los fines de semana para atender la elevada demanda de estudiantes.

La concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, ha presentado este miércoles, 20 de mayo, la iniciativa en la Biblioteca Benjanmín Jarnés, uno de los espacios que contará con horario ampliado. Durante la comparecencia, la edil ha recordado que esta medida se puso en marcha en 2023, al inicio del actual mandato municipal encabezado por Natalia Chueca, como respuesta a las necesidades planteadas por estudiantes de Bachillerato y universitarios durante los periodos de exámenes.

Las dos bibliotecas elegidas son, además, las de mayor capacidad de la red municipal. La Ricardo Magdalena dispone de 303 puestos de lectura, mientras que la Benjamín Jarnés cuenta con 171 plazas y una sala específica de estudio, destinada especialmente a los usuarios que preparan pruebas académicas.

"Es importante que los estudiantes encuentren en los espacios municipales lugares de calidad para preparar los exámenes", ha señalado Espinosa, quien ha defendido que esta ampliación horaria aporta "tranquilidad y conciliación" a muchos jóvenes durante las semanas de mayor carga académica.

La responsable municipal ha explicado que el operativo extraordinario se ha dividido en dos periodos diferenciados para adaptarse tanto a los exámenes ordinarios como a las convocatorias extraordinarias universitarias y de la PAU.

HORARIOS AMPLIADOS HASTA LA MADRUGADA

El primer tramo de apertura especial se desarrollará entre el 7 de mayo y el 21 de junio. Durante estas semanas, ambas bibliotecas abrirán de lunes a viernes desde las 8.30 horas hasta las 2.00 de la madrugada, ampliando en cinco horas el horario habitual de cierre.

Además, los sábados permanecerán abiertas de 9.30 a 21.00 horas y los domingo de 9.45 a 21.00 horas, facilitando así espacios de estudio también durante el fin de semana.

El segundo periodo comprenderá del 22 de junio al 1 de julio, coincidiendo principalmente con las convocatorias extraordinarias. En este caso, las bibliotecas mantendrán la apertura desde las 8.30 horas hasta las 00.00 horas de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos conservarán el horario de 9.45 a 21.00 horas.

Espinosa ha reconocido que las previsiones municipales apuntan a una ocupación prácticamente completa durante las jornadas de mayor afluencia. "Entiendo que estarán todas las plazas prácticamente llenas en las dos bibliotecas a la vista de los resultados de años anteriores", ha indicado.

La concejal ha destacado el éxito que esta medida ha tenido desde su implantación hace tres años, consolidándose como uno de los servicios más valorados por los estudiantes zaragozanos durante el final del curso académico.

MÁS USUARIOS Y NUEVOS HÁBITOS DE USO

Durante la rueda de prensa, el Consistorio también ha dado a conocer algunos de los datos sobre la evolución del servicio de bibliotecas municipales el primer semestre de 2026. Según las cifras provisionales, las reservas de documentos han aumentado de 9.700 a cerca de 11.600 respecto al mismo periodo del año pasado.

Además han crecido las renovaciones de libros, que han pasado de 21.500 a 22.500, lo que supone aproximadamente un 5% por ciento más que en 2025. Para el Consistorio, estos datos reflejan un cambio progresivo en la forma en la que los usuarios utilizan las bibliotecas públicas.

Espinosa ha expuesto que el incremento de reservas y renovaciones evidencia una ciudadanía "más planificada" y un uso "más continuado y de calidad" de los fondos bibliográficos municipales.

La edil ha subrayado el fuerte crecimiento del número de socios registrado durante el último año. Solo en 2025 se incorporaron 10.000 nuevos usuarios a la red de bibliotecas municipales, lo que sitúa actualmente la cifra total en torno a los 70.000 socios.

BIBLIOTECAS COMO ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTRO

Más allá del préstamo de libros, el Ayuntamiento ha defendido el papel de las bibliotecas como espacios culturales, sociales y de encuentro ciudadano. "Hoy la biblioteca ya no se mide solo por el préstamo físico", ha afirmado Paloma Espinosa.

En este sentido, la concejal ha dicho que estos centros se han convertido también en lugares destinados al estudio, la lectura digital, la celebración de actividades culturales y el acceso a servicios comunitarios.

La responsable de Educación ha recordado iniciativas recientes impulsadas por el consistorio, como el Kiosco de las Letras, que comenzó su actividad la pasada semana y que, según ha señalado, ha arrancado "con un gran éxito de afluencia".

Con la ampliación extraordinaria de horarios hasta el próximo 1 de julio, el Ayuntamiento busca reforzar precisamente esa función de las bibliotecas como espacios abiertos y útiles para diferentes perfiles de usuarios, especialmente en un momento clave del calendario académico.