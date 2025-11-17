Dos edificios del entorno de 'La Parra' en Teruel reciben una ayuda de 216.000 euros por su restauración

TERUEL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno celebrada este lunes ha concedido dos subvenciones por algo más de 216.000 euros para la rehabilitación de dos edificios en el entorno de la calle La Parra con cargo a fondos europeos y del Ayuntamiento de Teruel. Uno de los edificios se encuentra en la calle San Esteban y va a recibir una cantidad de 117.700 euros, de los cuales 107.000 corresponden a los fondos europeos y 10.700 al Ayuntamiento de Teruel.

El otro edificio se encuentra en la calle San Andrés y se le ha concedido una ayuda de 98.707, de los cuales 89.733 corresponden a fondos europeos y 8.973 al Ayuntamiento, según ha informado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj en rueda de prensa tras la junta de gobierno.

El objetivo final de estas ayudas es el de incentivar al máximo y con todas las herramientas que dispone la Administración la rehabilitación de esta parte de la ciudad un tanto degradada. Hoy se han otorgado estas subvenciones, si bien, el Ayuntamiento estudia la concesión de más ayudas a otros edificios de esta parte de la ciudad.

Las actuaciones con cargo a estas ayudas tienen como principal propósito la mejora energética del edificio, siempre que esa mejora haya conseguido que se reduzca en, al menos, un 30% el consumo de energía del edificio. Así pues, se ha podido optar a más subvención cuanto más ahorro energético se logre. Si el ahorro energético conseguido está entre el 30% y el 45% se opta a una cuantía máxima por vivienda de 8.100 euros; si está entre el 45% y el 60% es de 14.500 y si el ahorro energético está por encima del 60%, la cuantía máxima por vivienda es de 21.400 euros.

LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS DEL ENSANCHE Y LA FUENFRESCA

La junta de gobierno también ha autorizado el gasto para sacar a licitación el contrato de limpieza en los colegios de Ensanche y La Fuenfresca por un importe global de 480.220 euros para los próximos dos años.

En concreto el importe para el colegio Ensanche asciende a 220.649,94 euros y el del colegio de La Fuenfresca a 259.570,97. Además, hay un tercer lote para trabajos extraordinarios en estos centros por un importe de 14.520 euros. En próximos días, se anunciará la licitación en el perfil del contratante y a partir de ahí se podrán presentar ofertas por las empresas.

OTROS ASUNTOS

En la sesión celebrada este lunes se ha otorgado una subvención a Autocares Urbanos de Teruel S.L., para la expedición de bonos de jubilados y personas con discapacidad correspondientes al tercer trimestre de 2025. En el capítulo deportivo, se ha autorizado el gasto y se ha aprobado el reglamento de la Copa de Navidad con un importe de 5.000 euros, así como el de la carrera de San Silvestre de Ciudad de Teruel por importe de 5.300 euros.

Por último, se ha adjudicado a la mercantil Trabor Trade, S.L., el contrato de suministro de combustible de calefacción para varios edificios municipales del Ayuntamiento de Teruel por importe de 143.990 euros. Este importe se corresponde a dos años, a un precio de 308,55 euros la tonelada.