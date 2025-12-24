Dos heridos en un choque entre dos vehículos en la N-234, a la altura de la variante de Teruel

Estado de uno de los vehículos que han colisionado en la N-234, a la altura de la variante de Teruel. - BOMBEROS DPT

TERUEL 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un choque frontolateral entre dos vehículos en la N-234, a la altura de la variante de Teruel. Han sido trasladados en ambulancia hasta un centro sanitario.

El siniestro ha tenido lugar este miércoles, 24 de diciembre, en torno a las 14.00 horas, y los bomberos de la Diputación de Teruel (DPT) se han desplazado hasta allí por aviso de atrapamiento de uno de los ocupantes.

Al llegar, los ocupantes de los dos vehículos habían salido de los coches por sus medios y los bomberos han realizado labores preventivas y ayudado a los servicios sanitarios del 061, que han atendido a dos ocupantes, han informado desde la institución provincial de Teruel.

El operativo ha contado con la participación de tres bomberos y un oficial del Parque de Teruel, así como Policía Local de Teruel y Guardia Civil.