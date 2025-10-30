Dos heridos graves en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-122, a la altura de Bulbuente (Zaragoza)

Estado en el que han quedado los dos vehículos siniestrados. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad a consecuencia de una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en la N-122, a la altura del término municipal de Bulbuente, en la provincia de Zaragoza.

El siniestro ha tenido lugar a las 7.00 horas de este jueves, 30 de octubre, en el kilómetro 71. Los heridos son los conductores de sendos vehículos, que han quedado atrapados y ha sido necesario excarcelarlos.

Por su parte, la conductora del turismo ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el de la furgoneta al Hospital Clínico, también de la capital aragonesa, en ambulancia, según han informado desde la Guardia Civil.

La vía, que ha quedado cortada durante más de una hora, siendo la circulación desviada por la A-68, en dirección Tudela, y por la A-2, dirección Calatayud, ya está abierta al tráfico y se da paso alternativo en el punto en el que ha ocurrido el accidente.