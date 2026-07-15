La DPH adjudica el acondicionamiento de la pista de Bujaruelo, una actuación "histórica" para el valle de Broto

Anuncio de la actuación. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca ha adjudicado a Vialex Constructora Aragonesa, por un importe de 544.500 euros, las obras de acondicionamiento y asfaltado de la pista de Bujaruelo, una actuación "histórica" y largamente demandada por el Ayuntamiento de Torla-Ordesa, la Mancomunidad Forestal del Valle de Broto y los ganaderos de la zona.

La actuación dispone de un plazo de ejecución de tres meses y el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha subrayado que la adjudicación "convierte en realidad una reivindicación histórica para Torla-Ordesa y para todo el valle de Broto".

Claver ha destacado que "Bujaruelo es un espacio de enorme valor natural, ganadero y turístico en Sobrarbe, y por extensión, uno de los espacios naturales más emblemáticos del Alto Aragón". Ha incidido en que esta actuación permitirá acceder a él en mejores condiciones, respetando plenamente su carácter y su entorno.

"Cumplimos nuestro compromiso con dos actuaciones estratégicas para la comarca de Sobrarbe: la mejora de la pista Chía-Plan y el acondicionamiento de la pista de Bujaruelo. Son proyectos que mejoran las comunicaciones, apoyan la actividad económica y generan nuevas oportunidades en nuestros municipios", ha señalado Claver.

La tramitación del proyecto se ha prolongado debido a la necesidad de completar la evaluación ambiental y adaptar la intervención a las condiciones establecidas por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al encontrarse en un enclave de especial sensibilidad. La autorización favorable ha permitido culminar el procedimiento y adjudicar una obra que incorpora todas las garantías técnicas y ambientales necesarias.

UNA "LARGA REIVINDICACIÓN"

El alcalde de Torla-Ordesa, Jesús Lardiés, ha calificado la adjudicación como "una larga reivindicación que por fin se hace realidad y que es fundamental para nuestro municipio y para el conjunto del valle".

"Vamos a contar con un acceso rodado digno, que es la primera piedra para impulsar cualquier iniciativa de desarrollo turístico o ganadero en Bujaruelo y que, además, permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante posibles emergencias", ha apuntado.

Asimismo, Lardiés ha recordado que este enclave recibe un volumen de visitantes similar al de Ordesa y ha añadido que el Ayuntamiento estudiará detenidamente el control de accesos, consciente de que la mejora puede incrementar la afluencia. Ha agradecido "el compromiso y el trabajo de la Diputación para sacar adelante esta actuación".

Los ganaderos de la zona han mostrado igualmente su satisfacción, ya que la pista constituye una infraestructura esencial para acceder a los pastos, atender al ganado y transportar materiales.

"La mejora del firme supondrá más seguridad, menos averías y mejores condiciones para mantener la actividad ganadera en la montaña", ha indicado en representación de la Asociación de Ganaderos del Valle de Broto Diego Sampietro.

INTERVENCIÓN

La intervención se desarrollará sobre la pista ya existente que comunica el puente de los Navarros con San Nicolás de Bujaruelo. El recorrido tiene una longitud superior a los seis kilómetros, de los cuales aproximadamente 1,8 kilómetros ya se encuentran hormigonados.

El proyecto permitirá acondicionar y asfaltar los 4,4 kilómetros restantes, con una plataforma de 4,5 metros de anchura. Los trabajos incluirán la mejora del firme y de los sistemas de drenaje, así como la instalación de los elementos de protección y seguridad necesarios.

El proyecto contempla además una franja lateral sin pavimentar junto a las cunetas para facilitar el tránsito del ganado y establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Con esta adjudicación, la Diputación de Huesca impulsa una infraestructura clave para el desarrollo de Torla-Ordesa y del valle de Broto, conciliando la actividad ganadera, la seguridad y el turismo con la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Alto Aragón.