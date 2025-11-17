La DPH y el Ayuntamiento de Fraga impulsan un gran corredor natural en torno al Cinca

FRAGA (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha anunciado en Fraga un nuevo corredor verde que enlazará la Sierra de San Quílez, el embalse de San Salvador y la red de senderos del Bajo Cinca, integrándose con el proyecto Cinca Revive.

Así lo ha avanzado Claver durante una visita a la localidad fragatina acompañado por el alcalde, Ignacio Gramún, y el presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Javier Ferrer.

En esta visita, ha firmado en el libro de honor de la ciudad, se ha reunido con empresarios de la zona y ha recorrido las actuaciones en marcha del proyecto municipal Cinca Revive, que está transformando la ribera del río Cinca en "un gran espacio natural, seguro y accesible", ha informado la institución provincial.

En concreto, la actuación anunciada supondrá "la prolongación del camino natural en ejecución que une Barbastro, Castejón del Puente y Monzón y, a través de un GR ya existente, a Binéfar, para que llegue hasta Fraga".

La ampliación permitirá conectar la Sierra de San Quílez con el embalse de San Salvador y, desde allí, enlazar con la red de senderos turísticos del Bajo Cinca hasta su llegada al nuevo entorno fluvial que va a suponer el proyecto Cinca Revive.

El presidente de la DPH ha destacado el fuerte impacto positivo del proyecto fragatino Cinca Revive: "El ambicioso proyecto Cinca Revive, con una inversión de 3,7 millones de euros, va a generar un entorno natural envidiable a orillas del Cinca y reforzará la seguridad frente a episodios de crecida del río. Por eso cobra todo el sentido que desde la Diputación complementemos y extendamos esta iniciativa al resto del territorio", ha apuntado.

Claver ha subrayado que culminar este trazado en la capital del Bajo Cinca permitirá "crear un corredor verde que enlaza pueblos, conecta personas e intensifica nuestra relación con el paisaje natural: para hacer deporte, disfrutar de la naturaleza y atraer turismo de forma sostenible".

UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

En la actualidad, el camino natural entre Barbastro, Castejón del Puente y Monzón continúa ejecutándose por el Ministerio. La redacción del proyecto fue financiada por la DPH.

La conexión desde Monzón hasta Binéfar se ejecutará a través del tramo de la GR 17.1, correspondiente al Camino de Santiago del Ebro. A partir de ahí, la institución provincial, mediante un nuevo proyecto financiado con fondos europeos, definirá el trazado desde la Sierra de San Quílez hasta el embalse de San Salvador, continuando hacia los senderos ya existentes entre Belver de Cinca y Fraga. Esta integración permitirá articular una red continua de movilidad natural y turística entre diversas comarcas del Alto Aragón.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha señalado que "este proyecto supone una oportunidad extraordinaria para reforzar la relación de Fraga con su entorno natural, mejorar la seguridad del río y ofrecer a vecinos y visitantes nuevos espacios para el ocio activo y el turismo familiar".

El presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Javier Ferrer, ha resaltado "la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar proyectos que transforman y conectan el territorio".

UNA ACTUACIÓN CONJUNTA PARA DINAMIZAR EL TERRITORIO

La ampliación del camino natural se integra en una estrategia provincial de impulso a la movilidad sostenible, el turismo activo y la puesta en valor del medio natural. Además, refuerza la coordinación entre Diputación, ayuntamientos y comarcas.

La ciudadanía podrá conocer avances del proyecto y futuros hitos --como la presentación del trazado definitivo, licitación de obras o señalización turística-- a medida que se vayan completando las fases de planificación.