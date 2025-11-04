La DPH destina 40 millones a municipios en "el año más inversor de su historia"

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la vicepresidenta, Celsa Rufas, explican las inversiones en la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha asegurado este martes que la institución provincial cerrará este año como "el más inversor de la historia", con una inyección económica "sin precedentes" en los 201 municipios altoaragoneses.

A través de distintos programas y planes provinciales, la institución está movilizando en el presente ejercicio cerca de 40 millones de euros destinados a infraestructuras, servicios, obras y vivienda, todos por concurrencia competitiva, han informado desde la DPH.

El porcentaje inversor en los planes que afectan a todos los municipios ha crecido 11 puntos, de un 24% del presupuesto total a un 35% que suponen más de 37 millones de euros. El presidente, Isaac Claver, ha afirmado que la institución provincial invierte más que nunca, con diferentes planes y llegando a todos los municipios, "especialmente a los más pequeños".

Claver ha subrayado que "este es el año en el que más dinero llega a los pueblos, a todos, sin excepciones, con criterios transparentes y objetivos" y que han querido que cada municipio, grande o pequeño, "vea reflejado el esfuerzo común por mejorar su entorno y su futuro".

"Evidentemente esto ha sido posible no sólo gracias a la disponibilidad presupuestaria, sino también a la voluntad política de anteponer la inversión, incrementando la dotación de algunos planes existentes y con la creación de otros nuevos planes que responden a las necesidades planteadas en nuestro Plan Estratégico + Altoaragón", ha destacado.

Entre las principales líneas de actuación, se encuentran los Planes de Obras y Servicios, el Plan de Impulso, con su novedosa línea de inversión en caminos y el Plan de Vivienda, también de nueva creación y que responde a la necesidad que tienen los municipios de crear nuevos hogares "para no perder población o para crecer", en lo que se están invirtiendo 2 millones de euros este año.

La Seguridad es otra de las líneas esenciales planteadas en el plan estratégico y se ha plasmado en inversiones a través de los planes de video vigilancia rural, el de cuarteles de la Guardia Civil, de policías locales y también el nuevo Plan estratégico de Inversiones de los bomberos de la Diputación, que este año supone 2.840.000 euros entre mejoras en los parques y equipamientos.

Además, el presidente provincial ha adelantado que la institución ya trabaja en la elaboración del presupuesto de 2026, con el objetivo de "mantener el ritmo inversor y seguir fortaleciendo la cooperación con los ayuntamientos, base del desarrollo de la provincia".

"La Diputación de Huesca está más cerca que nunca de sus pueblos. 2025 está siendo el año de más inversión, y por tanto de más equilibrio territorial compromiso con el medio rural", ha concluido.