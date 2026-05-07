La DPH eleva hasta los 4 millones la dotación del Plan que ayuda a los ayuntamientos a pagar su factura energética

HUESCA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado en pleno un incremento extraordinario del 60% en su Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo, que pasa de los 2,5 millones de euros de 2025 a los 4 millones en 2026.

El objetivo de esta medida es aliviar la situación económica de los ayuntamientos de la provincia, especialmente en un contexto marcado por la subida de los precios de la energía y la incertidumbre en los costes de suministros básicos. Las ayudas permitirán colaborar en la financiación del alumbrado público, el consumo eléctrico de instalaciones municipales y su mantenimiento.

El pleno ha sacado adelante además 17 ayudas sociales por un valor de 350.000 euros y que van a llegar a 13 entidades diferentes del tercer sector. Estas subvenciones van a apoyar proyectos como, por ejemplo, el centro de respiro familiar para enfermos de Alzheimer, la compra de un exoesqueleto para enfermos neurológicos, la estancia de niños saharauis con el programa vacaciones en paz o la promoción de la autonomía personal de enfermos de esclerosis múltiple.

Desde que comenzó 2026 la Diputación ha aprobado ayudas para entidades sociales por 1,9 millones de euros. Subvenciones que ayudan a mantener programas de entidades como ARCADIA, ASPACE o VALENTIA pero que también han permitido, por ejemplo, la compra de desfibriladores en ayuntamientos como Puente la Reina o Grañén.

TOMA DE POSESIÓN

Este ha sido el primer pleno para Javier Ferrer, alcalde de Ontiñena, que ha tomado posesión de su cargo como diputado de la Diputación Provincial de Huesca, en sustitución de María José Vicente, que fue elegida diputada en las Cortes de Aragón en las elecciones autonómicas.