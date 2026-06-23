La DPH mejora los equipamientos de los servicios de Policía Local de la provincia de Huesca

El presidente de la DPH, Isaac Claver, junto a la alcaldesa de Binéfar. - DPH

HUESCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huesca pone en marcha, por tercer año consecutivo, su Plan de Policías Locales con el objetivo de contribuir a mejorar los equipamientos de estos cuerpos de seguridad en nuestra provincia.

Gracias a este proyecto, dotado con 80.000 euros, este año 2026 los diferentes servicios van a realizar importantes mejoras en las comunicaciones y defensa de los agentes.

Este Plan se remonta a 2024 y, desde entonces, ha permitido a los diez ayuntamientos que cuentan con este servicio invertir 230.000 euros en la mejora de equipamientos tanto en lo referente a las instalaciones y vehículos de Policía Local como en la reposición de aquel material que se encuentre en mal estado o haya quedado obsoleto así como en la compra de otro nuevo. Todo ello con el objetivo de contribuir a una mejor prestación del servicio, han indicado desde la institución provincial.

Gracias a este Plan, cada municipio recibe una cuantía fija de 2.000 euros más una variable en función de la población y los efectivos con los que cuenta este servicio.

Este año 2026 el Plan de Policías Locales de la Diputación de Huesca va a permitir, por ejemplo, la compra de una nueva motocicleta en Sabiñánigo; la mejora de las comunicaciones con la implantación de la Red de Emergencias de Aragón (TETRA) en Monzón y Binéfar; o incrementar los equipos de defensa con cámaras personales, chalecos antibalas o linternas tácticas.

El teniente de alcalde de Binéfar y responsable de la Policía Local de la población, Sergio Serra, ha indicado: "Con este plan de la Diputación vamos a incorporar cuatro nuevos equipos TETRA para la Policía Local de Binéfar: tres para vehículos y uno portátil. Con ellos, el cuerpo contará ya con ocho sistemas de comunicación de este tipo".

Serra ha añadido: "Esto nos permite mejorar algo fundamental en seguridad ciudadana como es la comunicación operativa. Los agentes podrán coordinarse mejor entre ellos y con otros servicios de emergencia, actuar con más rapidez y así responder con más garantías ante cualquier incidencia lo que se traduce en un servicio más seguro y eficaz para todos los vecinos".

En la actualidad, son diez las poblaciones de la provincia de Huesca que cuentan con servicio de Policía Local: Huesca, Monzón, Barbastro, Fraga, Jaca, Binéfar, Sabiñánigo, Graus, Benasque y Sallent de Gállego. Entre todas ellas suman 306 agentes.

Cabe recordar que, además de este Plan, la DPH promovió en mayo de 2025 un convenio marco de colaboración policial que facilita la movilidad de los efectivos entre localidades con carácter eventual y para circunstancias de necesidad estacional o extraordinarias.