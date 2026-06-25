Giro de la IA en el empleo: las empresas buscan más filósofos mientras sube el paro entre los informáticos jóvenes

Giro de la IA en el empleo - EUROPA PRESS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreras de Filosofía han sido tradicionalmente consideradas como titulaciones con escasas salidas laborales, eclipsadas por disciplinas técnicamente orientadas como Ingeniería Informática.

En España, Ingeniería Informática e Ingeniería del Software figuran entre las titulaciones con mayor salida profesional, mientras que Filosofía se sitúa en la antepenúltima posición, solo por delante de Historia del Arte e Historia, según un informe de la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group.

Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial (IA) está cuestionando la supremacía de los perfiles puramente técnicos como los programadores e informáticos y revalorizando la formación filosófica.

LOS JÓVENES PROGRAMADORES, CERCA DE LIDERAR EL PARO EN EEUU

En Estados Unidos, la tasa de paro de los recién graduados en ingeniería informática (Computer Engineering) alcanza el 7,8%, la segunda más alta entre las carreras universitarias y solo una décima por debajo de antropología, mientras que los graduados en filosofía registran un paro del 5,1%, en torno al vigésimo lugar y alejada de la parte alta de la tabla, según los últimos datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sobre el mercado laboral de recién graduados, publicados en febrero de este año.

Pese a esta convergencia en las tasas de desempleo, la brecha salarial inicial sigue siendo notable. La mediana de ingresos en los primeros años de carrera se sitúa en torno a 90.000 dólares anuales (79.101 euros) para ingeniería informática, frente a unos 52.000 dólares anuales (45.725 euros) en el caso de Filosofía, según los datos de la FED de Nueva York.

En España, la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto en marcha este año el primer grado conjunto en 'Matemáticas y Filosofía', diseñado para formar perfiles híbridos en un contexto marcado por el despliegue de la IA. El catedrático de Filosofía y coordinador del grado, Ramón Román, subraya que la IA se levanta sobre algoritmos matemáticos, pero plantea cuestiones profundamente filosóficas.

Este modelo de doble formación no es exclusivo de España: universidades como Oxford, Cambridge o Harvard cuentan desde hace años con este tipo de programas.

GOOGLE Y ANTHROPIC, ENTRE LAS EMPRESAS QUE FICHAN FILÓSOFOS

El giro del sector hacia perfiles humanísticos se refleja en la contratación de filósofos por parte de grandes compañías de IA. Henry Shevlin, filósofo de la Universidad de Cambridge especializado en ciencia cognitiva, ha sido incorporado por Google DeepMind con el cargo de filósofo. Su trabajo se centra en cuestiones como la posible consciencia de las máquinas y su relación con los seres humanos, tal y como ha explicado en su cuenta de X.

En la misma empresa, el filósofo Iason Gabriel trabaja en el diseño de sistemas que mejoren la calidad del razonamiento de la IA y su impacto social. En un contexto en el que los agentes de IA comienzan a enviar correos electrónicos o programar citas, su trabajo se focaliza en la integración de valores y principios normativos en estos sistemas.

Anthropic, otro de los laboratorios punteros de IA generativa, también ha incorporado filósofos en posiciones centrales. La versión de su modelo Claude del 21 de enero ha sido liderada por la filósofa principal de la compañía, Amanda Askell. La constitución interna que guía el comportamiento del modelo, un documento de 78 páginas, ha sido bautizada por parte del personal como el "documento del alma" de Claude por su papel en la definición de los límites éticos y de seguridad del sistema.

¿POR QUÉ SE ESTÁN CONTRATANDO FILÓSOFOS?

Las empresas del sector recurren a filósofos para reforzar la calidad del razonamiento de la IA y abordar cuestiones que van más allá de la mera optimización técnica: ética, moral, verdad, legalidad y seguridad. La filosofía aporta herramientas conceptuales y metodológicas para estructurar cadenas de razonamiento, identificar contradicciones y evaluar las consecuencias de las decisiones automatizadas.

Entre estas aportaciones destaca el 'método socrático' descrito por Platón, basado en el cuestionamiento sistemático y la clarificación de conceptos. Aplicado al entrenamiento de modelos de IA, este enfoque pretende que las máquinas dejen de limitarse a adular al usuario y comiencen a interrogar los argumentos que se les plantean antes de responder, según ha defendido el experto en filosofía e IA de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Jörg Noller.

En el ámbito de la seguridad, Anthropic ha desarrollado un laboratorio dedicado a reforzar la "constitución" de sus modelos Claude, incorporando material procedente de fuentes como la filosofía moral de Immanuel Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el marco kantiano se aplican reglas deontológicas, como la prohibición de mentir, que se traducen en restricciones explícitas dentro del comportamiento del modelo.