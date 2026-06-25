Los afectados tras cancelar Isabel Pantoja su concierto pueden reclamar noches de hotel o billetes, según Facua Sevilla

Archivo - Isabel Pantoja sobre el escenario. Archivo. - EUROPA PRESS TV - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha informado este jueves, 25 de junio, de que los afectados por la cancelación del concierto de Isabel Pantoja previsto para este sábado en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest pueden reclamar, además del reembolso del dinero de las entradas, noches de hotel o billetes de transporte que hayan adquirido para acudir al evento.

De esta forma, si bien la organización anunciaba la devolución automática del importe de las entradas a través de los mismos canales por los que fueron adquiridas, Facua ha reseñado que los afectados tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos, entre ellos el importe de noches de hotel o billetes de transporte.

Además, aquellos usuarios que hubiesen adquirido el 'Abono Icónico' para acceder a todos los conciertos también pueden reclamar la devolución de la parte proporcional, según Facua.