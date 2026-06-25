GRÁFICO | Los terremotos más fuertes de la historia reciente: dónde se sitúa el doble seísmo de Venezuela

Terremotos más potentes del último siglo - EPDATA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter registrado este miércoles en el norte de Venezuela ha dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance ofrecido este jueves por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que los seísmos han ido seguidos de 30 réplicas y han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en el estado de La Guaira, la zona más afectada y donde las autoridades "deben concentrar las labores de rescate".

El doble sismo, que se produjo con escasos segundos de diferencia en la región de Yumare, en el norte del país, es el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo, según registro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que cataloga ambos eventos entre los 395 terremotos de magnitud igual o superior a 7 documentados en el mundo en los últimos 26 años.

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GRÁFICO

Para encontrar un precedente de magnitud comparable en la región hay que remontarse a agosto de 2018, cuando un terremoto de magnitud 7,3 sacudió el noreste del país (Sucre), aunque debido a su gran profundidad no causó víctimas mortales. Antes de este, los seísmos más trágicos en la historia reciente del país habían sido el de Cariaco en 1997 (magnitud 6,9 y 73 muertos) y el que en 1967 sacudió Caracas con una magnitud de 6,4, dejando 236 fallecidos

LOS TERREMOTOS MÁS MORTÍFEROS DESDE 2000

El terremoto más mortífero en los últimos 26 años fue el que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, con una magnitud de 7,0, que causó la muerte de hasta 316.000 personas, según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Le sigue el tsunami provocado por el seísmo de magnitud 9,1 registrado frente a las costas de Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre de 2004, que causó 227.899 muertos en catorce países del Océano Índico. En tercer lugar figura el terremoto de Sichuan, en China, del 12 de mayo de 2008, con magnitud 7,9 y 87.652 fallecidos, seguido del seísmo de Pakistán de octubre de 2005, de magnitud 7,6, que dejó 76.213 muertos, y el doble terremoto de Kahramanmaras, en Turquía, del 6 de febrero de 2023, de magnitud 7,8, con 56.697 víctimas mortales.