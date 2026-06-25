Revilla se presentará a liderar el PRC, que cambiará los estatutos y separará la secretaría general de la candidatura

Archivo - El líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Revilla se volverá a presentar a la secretaría general del PRC, que cambiará los estatutos para separar las figuras del líder y la de candidato autonómico, en este caso Paula Fernández, que han permanecido automáticamente vinculadas durante los últimos años.

Así se lo ha anunciado el propio Revilla al Comité Ejecutivo este miércoles, cuando se ha recordado que el próximo Congreso ordinario del PRC tendrá lugar en noviembre.

En un comunicado, el PRC ha asegurado que la pretensión del expresidente es continuar al frente de los regionalistas hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2027 y, una vez celebradas, convocar un Congreso extraordinario "para valorar la situación y adoptar decisiones de futuro".

Con esta decisión, "muy meditada", pretende fortalecer la unidad de la formación y recabar "los máximos apoyos" para la candidatura de Paula Fernández a la Presidencia de Cantabria, a la que ha augurado "un gran resultado".

Revilla también ha propuesto a los integrantes de la comisión que se encargará tanto de organizar el Congreso ordinario como de elaborar y presentar al Comité Ejecutivo la modificación de Estatutos necesaria para separar las figuras del secretario general y candidato autonómico.

Dicha comisión estará integrada por Raúl Huerta y Alberto Marchante, en representación de los comités locales de Santander y Torrelavega; Óscar Villegas y Sara Portilla, por los comités comarcales de Valles Pasiegos y el Nansa; la diputada Rosa Díaz; Luis Javier Casas, en nombre de Juventudes Regionalistas; la ex consejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, los secretarios de Organización y Comunicación, Jesús Ochoa y Mercedes Larumbe, y el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, que será el coordinador de su actividad.

Por otro lado, a propuesta del Comité Local de Santander, han sido aprobadas las bases para elegir al candidato a la Alcaldía en un proceso de primarias abierto a la militancia, similar al desarrollado en 2025 y que se saldó con la designación de Paula Fernández como candidata a la Presidencia.

El Debate de Orientación Política que se celebra a partir de mañana en el Parlamento ha sido otro de los asuntos abordados en la reunión de esta tarde, en la que el PRC ha decidido incluir la implantación de la tasa turística entre las propuestas de resolución que someterá a la aprobación del Pleno.

En este sentido, el PRC ha explicado que instará al Gobierno de Cantabria a realizar, antes de que finalice 2026, los estudios necesarios para analizar las ventajas e inconvenientes del impuesto a las estancias de los viajeros que se hospedan en los establecimientos turísticos.

La iniciativa no plantea la implantación inmediata de la tasa, sino un análisis "riguroso" para conocer su posible impacto en la competitividad y sostenibilidad del sector turístico y del atractivo de Cantabria como destino sostenible, así como en la mejora de la calidad de vida y los servicios básicos a la ciudadanía.