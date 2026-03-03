La DPH pedirá medidas urgentes al Ministerio de Transportes para evitar el "caos circulatorio" por Sabiñánigo

Reunión en la DPH con representantes de la Asociación de Vecinos de Núcleos Rurales "El Cajicar", de la Cooperativa Santa Orosia y de Grupo AN. - DPH

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) se dirigirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir la reanudación inmediata de las obras de la variante de Sabiñánigo (A-23) y, con carácter prioritario, la adopción de medidas provisionales urgentes que garanticen accesos seguros y eviten que el tráfico de gran tonelaje tenga que atravesar el casco urbano de Sabiñánigo o circular por caminos rurales no preparados, con el consiguiente riesgo para las personas, "caos circulatorio" y perjuicio para el sector primario.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y el diputado provincial por Sabiñánigo, José Cebollero, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Vecinos de Núcleos Rurales "El Cajicar", de la Cooperativa Santa Orosia y de Grupo AN, para conocer de primera mano la situación generada por la paralización de los trabajos y su impacto directo en la seguridad vial, la movilidad y la actividad económica vinculada al tejido agrícola y cooperativo.

Durante el encuentro, las entidades han trasladado su preocupación por el paso continuado de camiones de gran tonelaje por el núcleo urbano de Sabiñánigo, una circunstancia que, además de generar problemas de seguridad, puede provocar daños en infraestructuras urbanas y agravar las dificultades de circulación en la localidad.

Asimismo, han advertido desde la DPH de que parte de esos vehículos se están desviando por caminos rurales y vías agrícolas que "no están preparados" para soportar este tipo de tránsito.

Según han señalado, algunos de los itinerarios alternativos presentan pendientes pronunciadas y características que los hacen especialmente vulnerables al tráfico pesado, con riesgo de deterioro acelerado y de incidentes.

Los representantes de 'El Cajicar', Grupo AN y la Cooperativa Santa Orosia explicaron que la situación puede agravarse especialmente en época de cosecha, que coincide cada año con las fiestas patronales.

En ese periodo, han indicado, el movimiento de maquinaria agrícola se incrementa y muchos tractores podrían verse obligados a circular por calles de Sabiñánigo al resultar muy difícil utilizar los caminos alternativos necesarios para evitar el tramo cortado desde la circunvalación de Borrés.

Han subrayado que durante las fiestas patronales la calle principal, por la que habitualmente circulan los camiones, permanece peatonalizada y registra un intenso tránsito de personas, lo que incrementa de forma notable los riesgos de seguridad y los problemas de circulación.

PETICIÓN FORMAL

Tras la reunión, la DPH trasladará formalmente al Ministerio la necesidad de "reanudar de forma inmediata y continuada las obras de la variante de Sabiñánigo, resolviendo los trámites que estén bloqueando su avance".

Así como "implantar soluciones provisionales urgentes que eviten el paso del tráfico pesado por el casco urbano y garanticen accesos seguros a la Cooperativa Santa Orosia y a los núcleos afectados y proteger los caminos rurales y vías agrícolas, reduciendo el deterioro de estas infraestructuras y evitando riesgos derivados de itinerarios inadecuados para camiones de gran tonelaje".

También "establecer y comunicar un calendario oficial de ejecución y puesta en servicio que aporte certidumbre al territorio y a su actividad económica. Isaac Claver ha señalado que "la prioridad es garantizar seguridad en Sabiñánigo y que el sector primario no asuma sobrecostes ni riesgos por una infraestructura parada".

NORMALIZAR LA FALTA DE AVANCES

Por su parte, José Cebollero ha remarcado que "no puede normalizarse que la falta de avances obligue a desviar camiones y maquinaria por el centro urbano o por caminos agrícolas que no están diseñados para ese uso".

Las entidades han pedido a la institución provincial que estudie posibles soluciones para reducir riesgos y evitar el deterioro de los caminos, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar el mantenimiento adecuado de estas vías.

Desde la institución provincial han confirmado que se mantendrá el seguimiento y la interlocución con el Ministerio y el resto de administraciones competentes "hasta que se garantice una solución efectiva: obras en marcha y accesos seguros para vecinos, agricultores y empresas".