La DPT activa el operativo de la viabilidad invernal con un nuevo vehículo y centro de almacenamiento de sal

El operativo de vialidad invernal se activa desde el 15 de noviembre al 15 de abril de 2026. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) activa el operativo de vialidad invernal con un camión de 6x6 con cuña que se ha cedido al Ayuntamiento del Vallecillo, para mejorar la atención de la zona. Además de añadir un nuevo silo de 35 toneladas de capacidad en Valdecuenca.

Este operativo se activa desde el 15 de noviembre hasta el 15 de abril de 2026, como han señalado en rueda de prensa el presidente de la DPT, Joaquín Juste, el diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Francisco Narro, junto al responsable del Servicio José Salvador.

Juste ha destacado que "la vialidad va a empezar de arriba hacia abajo para intentar lo más rápido posible mantener las carreteras limpias para que la gente que se tenga que desplazar lo haga con normalidad".

ACTUACIÓN

La limpieza de las carreteras de la provincia en los temporales de nieve la realizan tres administraciones, con medios también de ayuntamientos y comarcas. Mientras que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ocupa de la limpieza en las vías de su titularidad --carreteras nacionales y autovía-- la institución provincial y el Gobierno de Aragón desarrollan su trabajo en virtud de un convenio de colaboración que hace un uso más eficiente de los recursos en las cotas más elevadas de la provincia.

La Diputación despliega el operativo siguiendo un Protocolo de actuación en caso de grandes nevadas, redactado en 2015, y que se activa a partir de los avisos de previsión meteorológica emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que comprenden tres niveles: Alerta amarilla, naranja o roja; PreEmergencia y Emergencia.

Cada uno de esos niveles establece una activación de medios. El protocolo propio establece 13 rutas de limpieza para atender a las carreteras que se limpian por convenio con el Gobierno de Aragón y 5 zonas de trabajo que limpian los equipos conveniados con las distintas comarcas o ayuntamientos.

Estas zonas incluyen, desde la ciudad de Teruel, hacia el sur y el oeste, abarcando la Sierra de Albarracín, parte del Alto Jiloca y de las Cuencas Mineras así como parte de la Comunidad de Teruel y de la del Matarraña.

En las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos hasta Montalbán, el convenio establece que cada administración asume la limpieza de las carreteras de las que son titulares. Dentro de las zonas conveniadas existen carreteras no catalogadas que limpia la DPT por ser el único acceso a municipios.

Estas carreteras son las de acceso a Almohaja; la carretera que comunica Rubiales, Tormón, Alobras y Veguillas; la carretera de acceso a Corbatón; la carretera de acceso a Cuevas de Portalrubio y la carretera de acceso a Cervera del Rincón.

En las zonas más alejadas de los Parques de Maquinaria que la Diputación de Teruel tiene en Teruel y Alcañiz, la fórmula adoptada para su limpieza es la formalización de convenios con diferentes ayuntamientos y comarcas. Esta fórmula se utiliza tanto para la limpieza de vías propias de la Diputación como para reforzar el dispositivo en las zonas asignadas mediante el convenio con el Gobierno de Aragón.

Así, la Diputación de Teruel cuenta con convenios con las siguientes administraciones: Ayuntamiento de Guadalaviar, Ayuntamiento de Gúdar, Ayuntamiento de Fortanete, Ayuntamiento de Camarena de la Sierra, Comarca del Matarraña, Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y Comarca del Maestrazgo, y se suman, el Ayuntamiento El Vallecillo y la Comarca Gúdar-Javalambre.

El coste estimado del despliegue es de 500.000 euros, entre suministro, vehículos, personal y convenios con otras administraciones fundamentalmente, e incluye 2.500 toneladas de sal que se estima que se usan cada campaña.

La institución provincial además dispone de sacas de sal para suministrar a los ayuntamientos que lo soliciten para que puedan acometer la limpieza invernal de las calles principales de acceso a colegios y centros de salud.

EFECTIVOS

La Diputación de Teruel dispone para este dispositivos 18 camiones con distintas tracciones, más un furgón camioneta y tres vehículos ligeros, todos ellos con equipos de vialidad invernal.

El centro de operaciones de Teruel dispone de 11 equipos, 5 camiones 6x6 cuña y saleros, 3 vehículos todos terreno pick-up con cuña y salero, 3 camiones 8x6 con cuña y salero; el centro de operaciones de Alcañiz tiene 3 equipos, 2 camiones 4x4 con cuñas y salero y 1 camión 6x6 con cuña y salero.