La DPT actúa de emergencia en la carretera de El Cuervo con una inversión de 220.000 euros

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, junto a la escollera de la carretera de El Cuervo, ya construida. - DPT.

TERUEL 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel ha actuado de emergencia en la carretera de El Cuervo tras el desprendimiento de un muro de mampostería en el punto kilométrico 0,500. El derrumbe tuvo lugar a la entrada del municipio el pasado 10 de febrero lo que obligó a cortar la circulación en la carretera. Esta actuación ha tenido un coste de 220.000 euros financiados a cargo de los trabajos de conservación de la Diputación de Teruel, y se han prolongado durante un mes y medio.

El deslizamiento se produjo tras las últimas lluvias en la carretera de entrada al Cuervo, momento en que tuvo lugar un deslizamiento de tierra que provocó la rotura de un tramo de carretera.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha explicado que se ha establecido una escollera con rapidez. "Ya tenemos de nuevo la carretera abierta para que todos los habitantes o visitantes de El Cuervo puedan acceder con comodidad y, sobre todo, con seguridad", ha declarado el presidente.

La actuación ha comprendido la excavación del terreno para cimentar una escollera de contención para un muro con una longitud de 40 metros y una altura de 8 o 9 metros.

Adicionalmente, se ha repuesto la acequia municipal con colector de polietileno sobre bancada y la red de abastecimiento municipal. Actualmente las obras se encuentran terminadas y el tráfico en la carretera se ha reanudado.