La DPT actúa de urgencia para reparar los caminos dañados por la tromba de agua en Cantavieja y Mirambel

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, - DIPUTACIÓN DE TERUEL

CANTAVIEJA (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) está actuando de urgencia para reparar los numerosos daños en caminos y pistas que dejó la fuerte tromba de agua caída el pasado 15 de agosto en Cantavieja, que descargó más de cien litros por metro cuadrado y afectó a caminos que conectan la capital del Maestrazgo con Mirambel o Mosqueruela, así como a diferentes masías habitadas.

Para ayudar al municipio a reparar estas vías, la institución provincial ya desplazó de urgencia algunos equipos al poco del paso de la tormenta que retiraron desprendimientos que bloqueaban las vías, y ahora está actuando con dos camiones, una máquina giratoria y una máquina mixta "para intentar dar servicio lo antes posible, porque estos caminos son lo por los que la gente accede a sus masías, que están habitadas, y a huertos e instalaciones ganaderas", ha indicado el presidente de la DPT, Joaquín Juste, quien ha visitado este miércoles la zona.

Juste ha podido comprobar los daños que dejó la tormenta en una visita en la que ha estado acompañado por el alcalde de Cantavieja Ricardo Altabás, y también los trabajos que ya se han hecho y se continúan haciendo.

Así, ha recordado, hubo que retirar desprendimientos y afecciones en los caminos asfaltados que comunican Cantavieja con Mosqueruela y Cantavieja con Tronchón, para facilitar el tráfico normal por estas pistas, que son más utilizadas en este periodo estival. También está previsto actuar en Mirambel, donde la tormenta dejó pasos por el río afectados que se van a intentar "reconstruir lo antes posible".

"La celeridad es importante", ha subrayado Juste y en la medida en que la institución provincial puede contar con medios, actúa "rápidamente y de forma urgente, porque así lo necesita el territorio".

La DPT ha expresado su apoyo a los ayuntamientos en las afecciones a caminos cuando se dan tormentas de estas características, ya que los ayuntamientos no disponen de medios para hacerlo.

Por daños tras el paso por tormentas, la institución provincial también tiene previsto actuar en Castelserás, Valdealgorfa y Alcañiz que se vieron afectadas por las lluvias este pasado fin de semana.