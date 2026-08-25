DPT y Caja Rural renuevan su convenio para apoyar las ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, y el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, firman el convenio. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) y Caja Rural de Teruel han firmado un año más el convenio de colaboración con el que colaboran económicamente con los organizadores de las ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales de la provincia este 2026.

El acuerdo contempla la ayuda por parte de la cooperativa de crédito turolense a los comités organizadores de las ferias por un importe total de hasta 12.000 euros, que se suman a los 120.000 que cada año aporta la institución provincial.

El acuerdo permite que ambas entidades puedan reforzar el papel de estas ferias, como una forma de dinamización económica y social del mundo rural, acercando al público el trabajo realizado en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y dando valor al medio natural y al territorio, tal y como recoge el acuerdo.

"Creo que cumplimos con varias funciones gracias a las ferias: dinamizamos el territorio en materia agrícola, por supuesto, comercial, turística, el municipio, la zona, la comarca y también vendemos la excelencia, esos productos, esa gastronomía, lo que elaboramos de forma tradicional en nuestros municipios y mantenemos también ese arraigo, las tradiciones que tenemos en la zona", ha destacado el presidente de la DPT, Joaquín Juste.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, ha subrayado el apoyo que siempre presta la entidad financiera al territorio y al medio rural, y ha incidido en la importancia de las ferias para el desarrollo de los municipios porque "ayudan a promocionar, a enseñar" lo que se hace en el territorio "y lo que no se enseña no se ve", al tiempo que ha destacado que suponen un atractivo no solo para los pueblos turolenses cercanos de las localidades en las que se celebran sino también para municipios de provincias limítrofes.

La DPT apoya a los ayuntamientos o comités organizadores de las ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales que lo solicitan a través de una línea de subvenciones que cuenta con un total de 120.000 euros este 2026.

Las cantidades que recibe cada feria se establecen en función de baremos establecidos en las bases de la convocatoria, con criterios de equidad y proporcionales a los esfuerzos económicos realizados en la organización.

Este 2026, se han concedido subvenciones para la celebración de 31 ferias en 30 localidades: Cretas, Orihuela del Tremedal, Cella, Cedrillas, Ráfales, Castelserás, Samper de Calanda, Villarquemado, Mosqueruela, Aguaviva, Monreal del Campo, Calanda, Monroyo, Torrevelilla, Mora de Rubielos, Sarrión, Valjunquera, Peñarroya de Tastavins, Rubielos de Mora, La Portellada, Valdealgorfa, Cantavieja --que celebra dos--, Valderrobres, Calaceite, Alfambra, Arens de Lledó, Villel, Calomarde, Alcorisa y Beceite.