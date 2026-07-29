La DPT impulsa un convenio para facilitar a los municipios la contratación de servicios técnicos del ciclo del agua

En el pleno se aprobará una declaración institucional para que el Ministerio de Transportes recupere el estudio del Corredor Cantábrico Mediterráneo con doble vía entre Teruel y Sagunto - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha aprobado impulsar un convenio para la contratación conjunta de servicios técnicos relacionados con el ciclo integral del agua dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes, una iniciativa con la que pretende facilitar a los ayuntamientos el acceso a asistencia especializada en materia de abastecimiento y saneamiento.

La medida ha salido adelante en el pleno ordinario del mes de julio, en el que también se ha dado luz verde al convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel y a una declaración institucional para reclamar al Ministerio de Transportes la recuperación del estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Sagunto con doble vía.

El nuevo sistema de cooperación permitirá que la Diputación asuma la preparación, tramitación, adjudicación y coordinación de una contratación conjunta para prestar asistencia técnica a los municipios adheridos, con el objetivo de que puedan cumplir las obligaciones derivadas de la gestión del ciclo integral del agua.

La institución provincial ha explicado que la incorporación será voluntaria y que los ayuntamientos mantendrán tanto la titularidad como la responsabilidad sobre estos servicios, aunque podrán beneficiarse de una contratación centralizada que facilite el acceso a prestaciones técnicas que, en muchos casos, resultan difíciles de contratar de forma individual.

ADHESIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Los consistorios interesados deberán aprobar su incorporación mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta y presentar posteriormente la solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel.

Junto con la documentación será necesario aportar el certificado del acuerdo municipal, identificar las zonas de abastecimiento y especificar los servicios técnicos que desean incluir en el convenio. Posteriormente, los técnicos de la institución provincial comprobarán que se cumplen todos los requisitos establecidos.

El plazo para solicitar la adhesión permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. La DPT publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el modelo de convenio, así como toda la información necesaria para la tramitación. La propuesta contempla encomiendas de gestión para el periodo comprendido entre 2027 y 2032.

IMPULSO AL CENTRO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

Durante la sesión plenaria también se ha aprobado el convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación Provincial para el desarrollo y consolidación del Centro de Innovación Territorial de Teruel.

El acuerdo establece un marco de cooperación para impulsar soluciones de innovación transformadora en territorios con especiales dificultades demográficas. La Diputación aportará 85.000 euros entre 2026 y 2029, mientras que el Ministerio destinará 510.000 euros durante ese mismo periodo, con una aportación anual de 127.500 euros. El presupuesto global del convenio asciende a 850.000 euros.

Además, el pleno ha aprobado diferentes modificaciones de crédito y una declaración institucional para instar al Ministerio de Transportes a recuperar el estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía entre Teruel y Sagunto, una infraestructura considerada estratégica para mejorar las comunicaciones ferroviarias de la provincia y favorecer su desarrollo económico.