La DPT recupera en las aulas de secundaria el taller 'El otro lado' para prevenir el acoso escolar

Dos alumnos del instituto La Salle en Teruel frente a la representación teatral 'El otro lado'. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) recupera este año el taller de micro teatro social 'El otro lado', de 'Proyecto Caravana', para reflexionar, prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia en las aulas de secundaria de Teruel. Los pases comenzaron el año pasado en las diez comarcas turolenses y en esta ocasión se centrarán en la capital.

El proyecto continuará durante el próximo curso escolar con el fin de abarcar todo el territorio. Este proyecto de prevención del bullying, del 'Proyecto Caravana', está financiado por la DPT a través del área de Bienestar Social.

La propuesta pretende sensibilizar a los jóvenes en la prevención del acoso escolar y limitar o evitar que se produzcan situaciones de maltrato psicológico, verbal, físico o social. De ahí que lo que se plantea al alumnado es ponerse "al otro lado", en la piel de otra persona, para poder empatizar con cada situación.

La diputada de Bienestar Social, Beatriz Redón, ha explicado que se trata de trabajar la sensibilización sobre el acoso escolar de una forma dinámica, participativa, en la que todo el alumnado colabore y participe como "titiritero" y como espectador. Con el programa quieren dar la oportunidad de establecer una charla, una tertulia en la que se hable de lo que han visto y de que cómo se sienten tras participar en la actuación. "El objetivo principal es revertir cualquier situación de acoso", ha subrayado Redón.

La diputada de Bienestar Social y el director provincial de Educación, José Luis Castán, han asistido este jueves a una de las sesiones impartidas al alumnado del IES Segundo de Chomón.

En este centro se han ofrecido tres talleres, a estudiantes de 2º y 3º de la ESO. El lunes, día 15 de diciembre, se realizarán dos más en el CEIP La Salle. En total, 140 jóvenes serán los que participarán en esta ocasión.

Los cursos están dirigidos al alumnado que ya ha superado el primer curso. Se ha elegido esta franja de edad ya que se considera que ya se han centrado en el instituto y son capaces de mantener cierta concentración en la actividad.

LA EDUCACIÓN TIENE UNA DIMENSIÓN EMOCIONAL Y AFECTIVA IMPORTANTE

En los institutos de educación secundaria se imparten contenidos, pero no se olvidamos de que los alumnos son adolescentes con problemas, ha dicho Castán. Ha recordado que "el acoso escolar es un problema muy grave, muy serio, y tiene que ser afrontado por toda la sociedad".

Estas iniciativas buscan hacer conscientes a los alumnos, a los profesores y a toda la ciudadanía. Recalcan que no se puede dar la espalda a situaciones graves que, "desgraciadamente", se ven incrementadas por el mal uso de las redes sociales. "La discriminación, el acoso o la exclusión tenemos que combatirla, es una responsabilidad social", insiste el director provincial.

Esta actividad permite a los estudiantes recrear diferentes escenas mediante el 'micro teatro de objetos' del tipo de retablo, con las que todos los participantes acaban reflexionando acerca de temas que pueden mejorar la convivencia en las aulas.

Por grupos, cada estudiante actúa para sus compañeros siguiendo las instrucciones que dicta una 'voz en off', mientras el público participa de manera interactiva. Son seis las escenas que hay preparadas en las que el alumnado ha de rotar.

Al finalizar, se establecerá un debate abierto y dinámico que permitirá comentar las reflexiones, sentimientos y preguntas que se han logrado despertar acerca de temas como la homofobia, el racismo, la violencia de género, el ciberacoso y los cánones de belleza. Todos estos temas han surgido de los propios jóvenes a través de entrevistas participativas trabajadas desde la escucha, el respeto y la reflexión.

El respondsable de 'Proyecto Caravana', Josevi Pepiol, ha asegurado que la evaluación está siendo "muy positiva" y que la actividad está generando mucho interés porque es un tema que se encuentra sobre la mesa y que es actual. "Los alumnos responden y son conscientes de que es una problemática que está en las aulas, que está entre ellos". Son consciente de que destapar algunas conversaciones "puede ser incómodo, pero necesario".

'Al otro lado' continuará el curso próximo para llegar al mayor número de estudiantes. En diciembre de 2024, la Diputación Provincial de Teruel acercó esta actividad a cerca de 300 estudiantes de secundaria de las diez comarcas turolenses. En este 2025 es el alumnado de la ciudad de Teruel que se había quedado fuera el que puede participar si así lo deciden sus institutos.

La diputada delegada del área ha informado de que el programa continuará en el curso 2026-2027, con la intención de llegar a todo el territorio y al mayor número posible de jóvenes.

Además, desde la DPT han recordado que esta actividad viene acompañada de una guía de trabajo en el aula, para que el profesorado pueda continuar trabajando estos temas.