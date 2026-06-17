La DPZ acusa al PP de estar "jaleando" a los empresarios para poner "trabas" en la plaza de toros

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ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de la Diputación de Zaragoza (DPZ) Alfredo Zaldívar ha acusado al PP de "complicidad" y de estar "jaleando" a los empresarios que recurren los pliegos de la plaza de toros de La Misericordia, a los que se ha referido como "antitaurinos", para promover el "cuanto peor, mejor" y poner "trabas y palos en las ruedas" para impedir que salga adelante la adjudicación y se pueda celebrar la Feria del Pilar.

"Ellos se están apropiando de un tema como es la tauromaquia que yo creo que es de todos, que nos gusta a casi todos y que todos queremos que salga adelante", ha expresado Zaldívar, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el líder provincial del PP, Ramón Celma, insistiera en que la DPZ está haciendo "todo lo posible para acabar con la fiesta de los toros".

Este nuevo cruce de reproches llega un día después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acordara de nuevo la suspensión cautelar de la licitación para el arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, al estimar los recursos de dos empresas --Nautalia Viajes y Tauroemoción--, por recoger sólo criterios económicos.

Después de las críticas de los aficionados por la gestión de los festejos taurinos y populares en el coso zaragozano, la institución provincial optó por un pliego que recogía diversas exigencias de calidad en los espectáculos o descuentos en entradas, entre otros, pero fue anulado el pasado 18 de marzo por el Tacpa, y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), lo que imposibilitó la celebración de la Feria de San Jorge, en abril.

En este punto, la DPZ optó por un nuevo pliego que garantizara que la Feria del Pilar no corriera la misma suerte, planteando directamente una subasta económica, que ha sido suspendido cautelarmente de nuevo.

En cuanto al acuerdo del Tacpa, el diputado provincial ha subrayado que estas medidas "no dejan de ser cautelares" y que todavía está pendiente revisar "el fondo del asunto", ante lo que en la DPZ están "expectantes" y confiados en que se desestimen los recursos para adjudicar la plaza de toros "cuanto antes" y que no haya "ninguna traba más" para que se celebren espectáculos durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

LA DPZ ESPERA UNA RESOLUCIÓN POSITIVA

En este sentido, ha insistido en la defensa de que el nuevo pliego "cumple jurídicamente todo lo que tiene que cumplir" y que no hay ningún motivo para rechazarlo. En cualquier caso, si lo hace, ha avanzado que recurrirán al TSJA, esperando que esta vez sí que dé la razón a la institución provincial.

Zaldívar ha recordado que la DPZ sacó unos pliegos en los que se valoraba la calidad de los festejos, que al ser tumbados por el Tacpa y el TSJA, en lugar de recurrir, decidió, "por responsabilidad", sacar un nuevo pliego para que una demora en el proceso no pusiera en riesgo la feria taurina pilarista.

En este sentido, ha sostenido que si pliegos similares "han valido durante tres adjudicaciones anteriores" y "siguen valiendo en las mayorías de la plazas de España", no entienden por qué este tipo de contratos "no valen" en Aragón. Ha apuntado también que una de las empresas que ha recurrido tiene la concesión de la plaza de toros de Valencia con un contrato patrimonial, que ahora impugna en Zaragoza.

De momento, la institución provincial no va a presentar recursos para no demorar el proceso, confiando en que "en dos o tres semanas" el Tacpa haya resuelto y, en caso de resolución negativa, acudir al TSJA "lo más rápido posible".

Por último, ha recalcado que "la intención de la Diputación no es ganar dinero" con este concurso. "Todo lo contrario", ha asegurado, esgrimiendo el plan de 10 millones de euros que "gustosamente" invertirá en el coso taurino.