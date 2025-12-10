La DPZ aprueba 5,8 millones para restaurar bienes eclesiásticos en municipios de Zaragoza

La vicepresidenta y el presidente de la DPZ, Teresa Ladrero y Juan Antonio Sánchez Quero, en el pleno de la institución. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles una nueva convocatoria del plan de restauración de bienes eclesiásticos, la principal línea de ayudas con la que cuentan los municipios de la provincia para rehabilitar, en esta ocasión bienes inmuebles histórico-artísticos que son propiedad de las diócesis.

En total, esta convocatoria va a permitir invertir 5,8 millones de euros en dos años, de los cuales la DPZ va a aportar un total de 3,5 millones, 1,7 en 2026 y la misma cantidad en 2027, ha informado la institución provincial.

Al igual que en anteriores convocatorias, las bases establecen que la DPZ financiará el 60% del coste de cada intervención, mientras que el 40% restante los asumirán a partes iguales los ayuntamientos y los obispados de Zaragoza, Tarazona y Jaca, que ahora tendrán un plazo para solicitar estas subvenciones.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha resaltado cómo la institución provincial ha dado un impulso notable a la conservación de este patrimonio al duplicar el presupuesto destinado a la restauración de bienes eclesiásticos, "garantizando así una mejor protección de iglesias, ermitas y otros elementos de valor artístico y cultural repartidos por la provincia".

Sánchez Quero ha recordado que esta institución "lleva años comprometida con la conservación del patrimonio de nuestros pueblos", y este plan de restauración de bienes eclesiásticos "es una de las herramientas más importantes para lograrlo" porque, según ha asegurado, gracias a él se pueden "devolver a la vida edificios y elementos que forman parte de nuestra identidad colectiva".

"Cada obra que restauramos no es solo una intervención arquitectónica sino también un gesto de respeto hacia nuestra historia", ha resaltado.

Sánchez Quero ha querido destacar la importancia de este plan que contribuye a "revitalizar espacios que siguen teniendo un papel social, cultural y simbólico en la vida de nuestros municipios" y que configuran un patrimonio "extraordinario, singular y muy valioso, que merece ser protegido y transmitido a las próximas generaciones", motivo por el cual desde la institución van a seguir impulsando y apoyando "todas aquellas iniciativas que contribuyan a su conservación".

DETALLES DEL PLAN

Gracias a este plan de restauración de bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica 2026-2027, se van a poder rehabilitar bienes inmuebles tales como iglesias, ermitas y otras edificaciones.

Una vez aprobadas las normas en pleno, en los próximos días, la convocatoria saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y, a partir de ese momento, habrá un plazo de un mes para solicitar las ayudas.

Después, una comisión valoradora establecerá las actuaciones que van a poderse beneficiar el plan y finalmente se firmarán los convenios a tres bandas entre la DPZ, los ayuntamientos y las tres diócesis en las que se divide la provincia --Zaragoza, Tarazona y Jaca--.

A la hora de decidir qué solicitudes se incluyen en el plan de restauración de bienes eclesiásticos 2026-2027, los técnicos de la DPZ tendrán en cuenta un baremo que puntuará criterios como el grado de peligro estructural del inmueble, daños distintos de los estructurales, las humedades en cubiertas y muros o elementos con riesgo inminente en cornisas, molduras y aleros, así como el grado de interés histórico como BIC, catalogado o declarado con otra figura de protección legal, y si es un bien destinado a uso religioso y además público que añada valor y sea utilizable para conciertos, uso turístico o uso que suponga la apertura del inmueble al público para su visita.

En breve, finalizará el plazo de ejecución del plan de restauración de bienes eclesiáticos 2024-2025, que incluyó 58 actuaciones en con una inversión total de 3,2 millones de euros.

La DPZ ha aportado el 60% del coste de cada intervención (1,9 millones de euros en total) y los ayuntamientos y las diócesis de las localidades beneficiarias, el 40% restante a partes iguales.

Las ayudas de la Diputación de Zaragoza para recuperar los bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica se suelen convocar cada dos años y se complementan con los planes de restauración de bienes municipales, que también tienen periodicidad bienal.

El plan de restauración de bienes municipales 2025-2026 supone una inversión total de 2,8 millones de euros, un 27% más que la anterior convocatoria y de los cuales, la DPZ destinará a estas ayudas 1.700.000 euros.